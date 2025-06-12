Даниил Медведев начал на траве

Первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), успешно начал выступление в серии летних состязаний, проводящихся на травяных кортах. В первом круге Libema Open, турнира АТР категории 250 с призовым фондом €707 тыс., который проходит в голландском Хертогенбосе, он в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев на тренировке перед турниром в голландском Хертогенбосе

Фото: Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images Даниил Медведев на тренировке перед турниром в голландском Хертогенбосе

Фото: Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images

Пять недель теннисного травяного сезона, который начался в понедельник, принципиально важны для Даниила Медведева с точки зрения удержания текущей, еще достаточно высокой, позиции в мировой классификации. Ведь в прошлом году за выход в полуфинал Wimbledon и второй круг турнира категории 500 в Галле он заработал в общей сложности 850 очков, которые составляют примерно четверть его нынешней рейтинговой суммы.

Проиграв две недели назад в первом же круге Roland Garros, Медведев начал травяную серию в Хертогенбосе, где в 2022 году дошел до финала.

И сразу же попал на хорошо знакомого ему Адриана Маннарино — 36-летнего французского ветерана, который шесть лет назад именно в Хертогенбосе взял свой первый титул. Общий счет встреч соперников перед нынешним матчем был ничейным — 4:4, причем дважды они играли на этом состязании, и в 2023 году Маннарино взял верх. То есть, по идее, француза никак нельзя было считать удобным соперником для россиянина.

Еще в январе по итогам Australian Open Маннарино выбыл из первой сотни, поэтому на Libema Open ему пришлось начинать с квалификации. Пройти ее француз не сумел, и в основную сетку он попал как lucky loser — после того, как с турнира снялись чилиец Алехандро Табило и голландец Ботик ван де Зандсхюлп. В ветреную погоду Маннарино оказал серьезное сопротивление россиянину, «посеянному» под первым номером. На тай-брейке первой партии француз имел два сетбола, ведя 6:4, но затем проиграл четыре очка подряд, а во втором сете все решил девятый гейм, в котором Маннарино потерял свою подачу. Последнее очко Медведев взял эйсом. В итоге — 7:6 (8:6), 6:4 за 2 часа 6 минут.

В 1/4 финала россиянин встретится с другим lucky loser, американцем Райли Опелкой, который обыграл чилийца Николаса Ярри — 7:6 (7:5), 6:3.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом или эстонцем Марком Лаялом. В нижней половине сетки в четвертьфиналах россиянин Карен Хачанов (4-й номер посева) встретится с канадцем Габриэлем Диалло, а француз Юго Эмбер (2-й) — с португальцем Нуну Боржешем (7-й).

Евгений Федяков