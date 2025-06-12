НАТО расширит спутниковое наблюдение за Украиной и границами России

НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения за Украиной и границами России с восточными членами объединения, заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье. По его словам, это поможет альянсу отслеживать в том числе военные учения, передвижения войск и боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

Пьер Вандье рассказал Bloomberg, что НАТО впервые сможет наблюдать за столь «огромными территориями». «Сегодня мы не уверены, что русские остановятся на Украине. Мы сможем сказать им: мы наблюдаем»,— сказал господин Вандье.

Bloomberg отмечает, что НАТО выбрало американского поставщика спутниковых снимков Planet Lab для программы космического наблюдения SINBAD. Эта программа будет проводить частое сканирование заданных областей земного шара в течение всего года. Предполагается, что использование искусственного интеллекта поможет замечать любые изменения и выдавать предупреждения. По словам неназванного представителя НАТО, такая технология может также использоваться для мониторинга Арктики.

В альянсе заявили, что SINBAD — это пилотный проект, запускаемый в преддверии более масштабного развертывания системы космического наблюдения НАТО, запланированного на январь 2026 года. Как уточняет Bloomberg, космическое наблюдение является одной из ключевых областей, в которых НАТО «в значительной степени полагается на возможности США».

В апреле президент РФ Владимир Путин анонсировал создание орбитальной группировки спутников для разведки и связи. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в России наладят конвейерную сборку космических аппаратов.