Мединский: РФ и Украина 12 июня начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными

Россия и Украина 12 июня начнут «срочные санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта, написал помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале. Сколько военнослужащих будут переданы — господин Мединский не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Договоренность о передаче военнослужащих была достигнута во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Тогда Владимир Мединский пояснял, что в его рамках российская и украинская стороны по формуле «всех на всех» обменяют тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. Позднее господин Мединский сообщил, что обмен проведут в формате «1200 на 1200» с 7 по 9 июня.

7 июня Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных. В тот же день российская сторона доставила в район обмена 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ. Власти Украины в ответ заявили, что договоренностей о точной дате передачи тел не было. 9 июня Минобороны сообщило о проведении первого этапа обмена ранеными военнослужащими. Точное число обменянных военнослужащих ведомство не называло. 10 июня стороны провели еще один обмен, число его участников также неизвестно.

Полина Мотызлевская