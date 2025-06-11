«РИА Новости» показало видео обмена телами военнослужащих России и Украины

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих на территории Белоруссии. Россия передала 1212 тел, получила — 27. Кадры обмена публикует «РИА Новости». На них люди в белых защитных костюмах и масках перетаскивают тела из одного рефрижератора в другой.

2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Владимир Мединский говорил, что Россия готова начать передачу с 7 по 9 июня. 7 июня господин Мединский сообщал, что первая партия из 1212 тел погибших военных ВСУ была доставлена в рефрижераторах к месту передачи. Однако украинская сторона перенесла приемку тел на неопределенный срок, группа переговорщиков на место не прибыла.

Полина Мотызлевская