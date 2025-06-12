В Белгородской области три человека ранены при ударе дрона по многоэтажке

В поселке Борисовка Белгородской области украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом. Пострадали трое мирных жителей, включая ребенка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал канал Губернатора Белгородской области Фото: Telegram канал канал Губернатора Белгородской области

По словам главы региона, в момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли поблизости. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, женщина — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Их госпитализировали. Третий пострадавший находился в квартире, позднее мужчина сам обратился в больницу с контузией и баротравмой.

В доме повреждены фасад и остекление, также посечен осколками автомобиль, уточнил губернатор в Telegram.

По данным Минобороны, ночью над Белгородской областью сбили 41 БПЛА. Утром под Шебекино три человека получили ранения при атаках ВСУ.