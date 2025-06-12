В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Шебекинский округ Белгородской области подвергся атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате получили ранения три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка два человека пострадали при обстреле. Мужчине с баротравмой скорой оказали помощь на месте, женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья доставили в больницу.

В селе Маломихайловка мужчина пострадал при ударе БПЛА по автомобилю. Его госпитализировали с осколочным ранением шеи, уточнил господин Гладков в Telegram.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны сообщало, что за минувшую ночь над ее территорией сбили 41 дрон. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.