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Канал-шляпа

Как планировали, строили и делили Панамский канал

Его открыли 12 июня 1920 года, 105 лет назад. В последние месяцы он снова в центре внимания после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американцы могут вернуть его под свой контроль. Это далеко не первый скандал в истории канала, строительство которого началось с крупнейшей финансовой аферы XIX века.

Фото: Matias Delacroix / AP

Фото: Matias Delacroix / AP

Текст: Яна Рождественская

Панама или Никарагуа?

Первые идеи построить канал, который соединил бы два океана — Атлантический и Тихий, появились еще в XVI веке. Идея прорыть проход для судов через участок земли шириной всего 48 км, вместо того чтобы несколько месяцев огибать целый континент и, преодолевая опасности, проходить через пролив Дрейка, напрашивалась сама собой. Тем не менее между первыми идеями и началом работ прошло больше трех веков. В XVI веке все осталось исключительно на бумаге. Конечно, основной причиной этого была техническая сложность проекта, хотя в некоторых источниках пишут, что всему виной тогдашний король Испании Филипп II, известный своей набожностью. Якобы он сказал, что негоже человеку менять то, что создано Богом.

О том, что канал все же неплохо бы построить, продолжили говорить и в XVII, и в XVIII веке. Однако первые реалистичные проекты появились только в начале XIX столетия. Этому способствовали как развитие международной торговли, в связи с чем все более важным становился короткий путь из Атлантического океана в Тихий, так и технический прогресс, делавший строительство возможным.

Правда, тогда возникло сразу два основных варианта обустройства канала: либо по территории современной Панамы, либо через Никарагуа, где перешеек был шире — около 200 км, однако местность была менее гористой, что облегчало строительство. Кроме того, в систему канала можно было включить местные реки и озера. Поэтому сначала многие отдавали предпочтение второму варианту.

Идея создать Никарагуанский канал существует до сих пор — в 2012 году парламент страны одобрил такой проект, в него начали инвестировать китайские компании, однако с тех пор строительство заморожено.

После обнаружения запасов золота в Калифорнии в 1848 году интерес США к созданию канала существенно вырос. Однако практическим решением на тот момент стал менее амбициозный проект — в 1850–1855 годах через перешеек была построена железная дорога.

Хотя изначальный французский проект предполагал канал на уровне моря, США построили канал с несколькими шлюзами

Хотя изначальный французский проект предполагал канал на уровне моря, США построили канал с несколькими шлюзами

Фото: Matias Delacroix / AP

Хотя изначальный французский проект предполагал канал на уровне моря, США построили канал с несколькими шлюзами

Фото: Matias Delacroix / AP

Крупнейшая афера XIX века

Тем временем планы строительства канала в Панаме начали разрабатывать французские инженеры и предприниматели. Наконец в 1878 году власти Колумбии, которой тогда принадлежали эти территории, передали концессию на его строительство французской компании Compagnie Universelle du Canal Interoceanique.

Главным инициатором был французский бизнесмен и дипломат Фердинанд де Лессепс. На тот момент он был известен как организатор строительства другого амбициозного проекта — Суэцкого канала, открывшегося в 1869 году. Конечно, для де Лессепса Суэцкий канал стал более успешным предприятием, однако скандалы вокруг его обустройства предвосхитили грандиозный крах панамского проекта. Во время сооружения канала в Египте де Лессепса и других организаторов строительства обвиняли в растратах, огромных взятках чиновникам, а также в том, что работы продолжались вдвое дольше запланированного — 11 лет вместо шести.

1 января 1881 года началось строительство Панамского канала. Первые трудности появились почти сразу же — вести земляные работы приходилось в тропических лесах с тяжелым климатом, в сезон дождей и в довольно гористой местности. От малярии и других болезней, укусов насекомых, а также просто от голода и нехватки чистой воды за время строительства умерли более 20 тыс. рабочих.

Работы велись медленно, а слово «Панама» вскоре стало синонимом афер и махинаций.

Довольно быстро привлеченные средства были потрачены, но строительство продвинулось лишь незначительно. В общей сложности Compagnie Universelle du Canal Interoceanique потратила около 1,8 млн франков, но канал прорыли лишь на треть плановой длины. В 1889 году компания обанкротилась. А вскоре всплыли подробности махинаций вокруг проекта — о подкупе множества политиков и журналистов во Франции и сокрытии проблем компании.

Как строили и распоряжались Панамским каналом

Среди инвесторов акционерного общества Compagnie Universelle du Canal Interoceanique были как крупные французские предприниматели, так и мелкие бизнесмены, купившие несколько акций перспективной компании. Так что, когда компания через десять лет разорилась, деньги потеряли почти 800 тыс. человек.

Некоторые историки называют скандал вокруг строительства Панамского канала крупнейшей финансовой аферой XIX века. В числе прочих в ней оказались замешаны 104 депутата французского парламента. Скандал затронул в числе прочих и инженера Густава Эйфеля — создателя Эйфелевой башни, который также участвовал в проекте и оказался обвинен во взяточничестве. В 1893 году суд приговорил Фердинанда де Лессепса и его сына к тюремному заключению. Правда, старший де Лессепс, которому на тот момент было 88 лет, в итоге не был заключен в тюрьму по состоянию здоровья, а в следующем году умер.

Заключение договора на аренду канала на 100 лет американцами у только что возникшей Панамы стало сюжетом для карикатур

Заключение договора на аренду канала на 100 лет американцами у только что возникшей Панамы стало сюжетом для карикатур

Фото: Wikipedia

Заключение договора на аренду канала на 100 лет американцами у только что возникшей Панамы стало сюжетом для карикатур

Фото: Wikipedia

Американцы вместо французов

В 1890-х во Франции была создана вторая компания — для продолжения строительства канала. Однако вскоре она была выкуплена американцами — так начался второй, уже намного более успешный этап строительства канала. Хотя и вокруг американского проекта в Панаме сразу было немало скандалов и разногласий.

В январе 1903 года США подписали с послом Колумбии договор, по которому полоса перешейка, на которой планировалось строить канал, на 100 лет переходила в аренду американцам. Однако колумбийский парламент отказался его ратифицировать. В Колумбии в тот момент шла кровавая гражданская война — США поддержали одну из сторон в ней, что в итоге привело к выходу Панамы из состава Колумбии.

В ноябре того же 1903 года США подписали договор уже с правительством независимого государства. За столетнюю аренду Панама получала $10 млн сразу (по некоторым подсчетам, более $300 млн по нынешнему курсу) и по $250 тыс. ежегодно. Это был так называемый договор Хэя — Бюно-Варийи — по именам тогдашнего госсекретаря США Джона Хэя и посла Панамы в США (а одновременно одного из инвесторов строительства канала) Филиппа-Жана Бюно-Варийи. Позже условия этого договора спровоцируют ожесточенные споры, а также вызовут многочисленные демонстрации протеста и конфликты в Панаме.

Как США купили больше половины своей территории

Однако на тот момент дело было решено, и в 1904 году американцы начали строительство канала по собственному проекту. Если французский план предполагал проведение канала на уровне моря, то теперь канал стали строить со шлюзами — такой проект был сложнее технически, но требовал менее масштабных земляных работ.

Работа пошла гораздо быстрее. В США для надзора за строительством была создана специальная правительственная комиссия Isthmian Canal Commission. Да и для строителей условия работы были менее убийственным, чем при французах, хотя и в этом случае за время строительства тоже погибло немало — 5,6 тыс. человек.

При прокладке канала было использовано более 27 тыс. т динамита и удалено более 177 млн кубометров почвы. Затем при строительстве шлюзов и других сооружений использовали 3,8 млн кубометров цемента.

В процессе работ возникло было создано искусственное озеро Гатун, находящееся на высоте 26 м над уровнем моря. Оно входит в систему шлюзов и водоемов, через которые проходят суда, преодолевающие канал.

Сейчас суда, проходя по каналу, минуют три системы шлюзов, каждая из которых имеет название — «Мирафлорес», «Педро Мигель» и «Гатун».

Если во время французского строительства «Панама» стала синонимом грандиозной аферы, то на американском этапе своей истории огромная стройка дала название головному убору.

Широкое распространение тогда получили эквадорские шляпы — их теперь стали называть панамами (Panama hat). Правда, они отличаются от того, что обычно называют панамой в русском языке: это сравнительно широкополые головные уборы, сплетенные из листьев тропических растений. Популярности таким шляпам добавило то, что президент США Теодор Рузвельт, посетивший стройку в 1906 году, был запечатлен фоторепортерами именно в панаме.

15 августа 1914 года канал открылся: по нему прошло первое судно — пароход под названием «Ancon». Вскоре после открытия стало казаться, что проблемы с каналом продолжатся — уже в следующем, 1915-м, канал не работал почти семь месяцев из-за сильного оползня. В последующие пару лет случилось еще несколько серьезных оползней, так что пришлось провести работы по укреплению стенок канала. Наконец 12 июня 1920 года канал был официально открыт для движения пассажирских судов.

Президент США Теодор Рузвельт посетил стройку канала в 1906 году и был запечатлен на многих фотографиях в шляпе-панаме, которая обязана своей популярностью именно строительству канала

Президент США Теодор Рузвельт посетил стройку канала в 1906 году и был запечатлен на многих фотографиях в шляпе-панаме, которая обязана своей популярностью именно строительству канала

Фото: History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Президент США Теодор Рузвельт посетил стройку канала в 1906 году и был запечатлен на многих фотографиях в шляпе-панаме, которая обязана своей популярностью именно строительству канала

Фото: History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Грузовой стандарт

Панамский канал иногда называют одним из семи чудес света — для своего времени он и правда был жемчужиной инженерной мысли. А его ширина превратилась в эталонное измерение для контейнеровозов по всему миру — одним из наиболее распространенных стандартов таких судов стал «Панамакс» (Panamax), предполагающий такую ширину судов (около 32 м), чтобы они могли легко пройти по Панамскому каналу.

Как строили Суэцкий канал

Такая ширина сохранялась более чем века. Пока в 2016 году не были завершены работы по усовершенствованию канала — после этого был создан стандарт «Новый Панамакс» (New Panamax). Он предполагает ширину судов 49 м.

Если стандарт ширины сохранялся более столетия, то тарифы за проход канала оставались неизменными 60 лет — с 1914-го по 1974 год, только тогда они впервые были повышены.

За годы, прошедшие с открытия канала, поток судов через него существенно вырос — примерно с 1 тыс. в год в первое время более чем до 14 тыс. в 2023-м.

Панамский канал в цифрах

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Дно раздора

Значение Панамского канала можно оценить по тому факту, что, по некоторым подсчетам, ежегодно через него проходит примерно 2,5% всех мировых морских грузоперевозок и 14% всей морской торговли США. Каждый год через него провозят грузы примерно на $270 млрд. А для Панамы доходы от канала составляют около трети ВВП.

Ширина Панамского канала (как до расширения в 2016 году, так и после него) задает стандарты грузовых судов — «Панамакс» и «Новый Панамакс»

Ширина Панамского канала (как до расширения в 2016 году, так и после него) задает стандарты грузовых судов — «Панамакс» и «Новый Панамакс»

Фото: Arnulfo Franco / AP

Ширина Панамского канала (как до расширения в 2016 году, так и после него) задает стандарты грузовых судов — «Панамакс» и «Новый Панамакс»

Фото: Arnulfo Franco / AP

Нынешние противоречия вокруг Панамского канала далеко не первые. Если в 1900-е аренда зоны канала американцами на 100 лет не выбивалась из общих представлений своего времени, то к середине XX века, когда весь мир был охвачен антиколониальной борьбой, этот договор вызывал все больше возмущения у панамцев. Тем более что вдоль канала находилась так называемая Зона Панамского канала, по сути вообще не зависящая от властей Панамы, контролируемая и населенная американцами, которые подчас жили там поколениями и даже называли себя «зонийцами» (Zonians).

Особенно много вопросов к американской аренде стало возникать после того, как в 1956 году Египет национализировал Суэцкий канал.

С 1959-го в Панаме неоднократно происходили демонстрации с требованием передать управление каналом местным властям.

Самой масштабной и известной акцией стали события 9 января 1964 года, когда протестующие панамцы ворвались на территорию Зоны. В ходе столкновений с американскими военными погибли около 20 панамцев — с тех пор 9 января отмечается в Панаме как День мучеников.

В последующие годы разные панамские правительства неоднократно требовали пересмотра договора Хэя — Бюно-Варийи. Это наконец было сделано в 1977 году: тогда был заключен договор Торрихоса — Картера — по именам президента США Джимми Картера и фактического руководителя Панамы генерала Омара Торрихоса. Зона канала прекращала свое существование, основная часть ее территории и построек переходила к Панаме, а с 31 декабря 1999 года ей передавалось управление каналом полностью.

В 2010-е вокруг канала снова кипела стройка — к 2016 году работы по его масштабному расширению были завершены

В 2010-е вокруг канала снова кипела стройка — к 2016 году работы по его масштабному расширению были завершены

Фото: Arnulfo Franco / AP

В 2010-е вокруг канала снова кипела стройка — к 2016 году работы по его масштабному расширению были завершены

Фото: Arnulfo Franco / AP

И в управление его получила гонконгская Hutchison Whampoa (позже CK Hutchison Holdings). Видимо, этот факт стал одним из поводов к тому, что президент США Дональд Трамп начал активно намекать на чрезмерное влияние Китая в регионе. В декабре 2024-го Трамп заявил, что США могут потребовать возвращения канала под свой контроль, поскольку Панама управляет этим важнейшим водным путем неприемлемым для них образом. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, высказался, что канал ни при каких условиях не перейдет обратно в собственность США.

Как Великобритания построила тоннель и перестала быть островом

Этот конфликт, хоть и довольно вялотекущий, продолжается и сейчас. В апреле этого года министр обороны США Питер Хегсет заявил, что США и Панама согласовали рамочный договор о беспрепятственном проходе американских военных кораблей через Панамский канал. Но уже после этого Трамп снова требовал бесплатного прохода через канал для всех американских судов.

Однако в долгосрочной перспективе более серьезной проблемой для функционирования канала могут стать не противоречия между Панамой и США, а засухи и изменение климата. В последние годы неоднократно происходило долгосрочное понижение уровня воды в канале, что вело к снижению числа судов, способных проходить по нему за день,— до 22–24 вместо обычных 36–38. В августе 2023-го в Панамском канале и на подходе к нему в какой-то момент образовалась пробка из 200 судов. Среди путей решения этой проблемы называют строительство новой плотины, однако пока работы не начаты.

Фотогалерея

История строительства Панамского канала

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В 1879 году была предпринята первая попытка строительства cудоходного пути на Панамском перешейке. Проект принадлежал французскому инженеру Фердинанду Лессепсу, который до этого руководил работами по строительству Суэцкого канала в Египте

В 1879 году была предпринята первая попытка строительства cудоходного пути на Панамском перешейке. Проект принадлежал французскому инженеру Фердинанду Лессепсу, который до этого руководил работами по строительству Суэцкого канала в Египте

Фото: AP

Под председательством Лессепса была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. Компания выкупила у инженера Уайза концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Колумбии в 1878 году

Под председательством Лессепса была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. Компания выкупила у инженера Уайза концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Колумбии в 1878 году

Фото: AP / Panama Canal Commission

1 февраля 1881 года началось строительство канала. Он должен был пролегать на уровне моря, без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей Верагуа и Сан-Блас предполагалось проложить тоннель. Первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн

1 февраля 1881 года началось строительство канала. Он должен был пролегать на уровне моря, без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей Верагуа и Сан-Блас предполагалось проложить тоннель. Первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн

Фото: AP

К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн, однако выполнена была только треть работ. Компания постоянно выпускала новые облигации, привлекая инвесторов, однако неверно рассчитанный проект и невозможность справиться с болезнями рабочих — малярией и желтой лихорадкой, серьезно осложняли строительство

К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн, однако выполнена была только треть работ. Компания постоянно выпускала новые облигации, привлекая инвесторов, однако неверно рассчитанный проект и невозможность справиться с болезнями рабочих — малярией и желтой лихорадкой, серьезно осложняли строительство

Фото: Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine

В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности во Франции через несколько лет разгорелся скандал, в результате которого обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Скандал привел к политическому кризису и падению правительства Франции. В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала

В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности во Франции через несколько лет разгорелся скандал, в результате которого обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Скандал привел к политическому кризису и падению правительства Франции. В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала

Фото: AP

В 1902 году США заявили о намерениях построить конкурентный канал в Никарагуа и приняли соответствующий билль, после чего французская компания по строительству Панамского канала была продана правительству США за $40 млн

В 1902 году США заявили о намерениях построить конкурентный канал в Никарагуа и приняли соответствующий билль, после чего французская компания по строительству Панамского канала была продана правительству США за $40 млн

Фото: AP

В начале 1903 года Колумбия и США подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала, за что США согласились единовременно выплатить $10 млн и затем по истечении 9 лет ежегодно выплачивать по $250 тыс. при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала

В начале 1903 года Колумбия и США подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала, за что США согласились единовременно выплатить $10 млн и затем по истечении 9 лет ежегодно выплачивать по $250 тыс. при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала

Фото: Panama Canal Commission

4 ноября 1903 года француз Бюно-Варилья, возглавивший сепаратистское движение Панамы за отделение от Колумбии, при содействии военного флота США осуществил восстание в стране. 18 ноября того же года США договорились уже с новообразованным правительством Панамы о вечной аренде зоны канала. 26 февраля 1904 года территория, прилегающая к каналу, в 1,4 тыс. кв. км и с населением 14,5 тыс. человек была присоединена к Соединенным Штатам и названа «Зоной Панамского канала»

4 ноября 1903 года француз Бюно-Варилья, возглавивший сепаратистское движение Панамы за отделение от Колумбии, при содействии военного флота США осуществил восстание в стране. 18 ноября того же года США договорились уже с новообразованным правительством Панамы о вечной аренде зоны канала. 26 февраля 1904 года территория, прилегающая к каналу, в 1,4 тыс. кв. км и с населением 14,5 тыс. человек была присоединена к Соединенным Штатам и названа «Зоной Панамского канала»

Фото: Reuters / Alberto Lowe

Согласно официальным сведениям, стройка обошлась американцам в $375 млн. В ней участвовали 70 тыс. рабочих, около 5,6 тыс. человек погибли при строительстве

Согласно официальным сведениям, стройка обошлась американцам в $375 млн. В ней участвовали 70 тыс. рабочих, около 5,6 тыс. человек погибли при строительстве

Фото: AP / Arnulfo Franco

15 августа 1914 года через Панамский канал прошло первое судно. 12 июня 1920 года состоялось официальное открытие. Петербургский журнал «Искры» сообщал по поводу завершения строительства: «Президент Вильсон в Вашингтоне нажал электрическую кнопку, соединенную кабелем с местом последних работ на Панамском канале. Одновременно от электрической искры вспыхнуло до тысячи пудов динамита, заложенного в горный кряж, залегающий в виде последнего барьера между каналом и Великим океаном. Колоссальной силы взрывом эту преграду снесло. Воды океана хлынули в канал. Грандиозное предприятие мирового значения доведено до конца»

15 августа 1914 года через Панамский канал прошло первое судно. 12 июня 1920 года состоялось официальное открытие. Петербургский журнал «Искры» сообщал по поводу завершения строительства: «Президент Вильсон в Вашингтоне нажал электрическую кнопку, соединенную кабелем с местом последних работ на Панамском канале. Одновременно от электрической искры вспыхнуло до тысячи пудов динамита, заложенного в горный кряж, залегающий в виде последнего барьера между каналом и Великим океаном. Колоссальной силы взрывом эту преграду снесло. Воды океана хлынули в канал. Грандиозное предприятие мирового значения доведено до конца»

Фото: Reuters / Jose Miguel Gomez

В 1977 году между США и Панамой были подписаны соглашения, по которым контроль над каналом, включающий вопросы управления им, охраны и обороны, передавался Панаме постепенно &lt;br>На фото третий слева: президент США Джимми Картер

В 1977 году между США и Панамой были подписаны соглашения, по которым контроль над каналом, включающий вопросы управления им, охраны и обороны, передавался Панаме постепенно
На фото третий слева: президент США Джимми Картер

Фото: AP / Barry Thumma

31 декабря 1999 года Панамский канал был передан правительству Панамы&lt;br> На фото: завершение вывода войск с американской военной базы, располагавшейся у Панамского канала

31 декабря 1999 года Панамский канал был передан правительству Панамы
На фото: завершение вывода войск с американской военной базы, располагавшейся у Панамского канала

Фото: AP / Tomas van Houtryve

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложных строительных проектов. Благодаря каналу, соединившему два океана, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложных строительных проектов. Благодаря каналу, соединившему два океана, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Фото: Reuters

В 2006 году стало известно о планах масштабной реконструкции канала. По ее итогам в канал смогли бы проходить суда водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пропускная способность возросла бы до 18,8 тыс. судов в год, грузооборот — до 600 млн PCUMS. Реконструкция оценивалась в $5,25 млрд

В 2006 году стало известно о планах масштабной реконструкции канала. По ее итогам в канал смогли бы проходить суда водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пропускная способность возросла бы до 18,8 тыс. судов в год, грузооборот — до 600 млн PCUMS. Реконструкция оценивалась в $5,25 млрд

Фото: Carl Juste / Miami Herald / MCT / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Однако работы по расширению были полностью остановлены в начале 2014 года из-за финансовых затруднений и невозможности достижения соглашения между руководством консорциума GUPC, в который входит испанская компания Sacyr, и администрацией Панамского канала

Однако работы по расширению были полностью остановлены в начале 2014 года из-за финансовых затруднений и невозможности достижения соглашения между руководством консорциума GUPC, в который входит испанская компания Sacyr, и администрацией Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

5 февраля 2014 года стало известно о возобновлении работ по расширению Панамского канала

5 февраля 2014 года стало известно о возобновлении работ по расширению Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

В апреле 2015 года в ходе реконструкции были установлены новые шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим

В апреле 2015 года в ходе реконструкции были установлены новые шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим

Фото: Arnulfo Franco / AP

26 июня 2016 года состоялась церемония, посвященная завершению работ по реконструкции и ремонту Панамского канала. По обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз Cosco Shipping Panama

26 июня 2016 года состоялась церемония, посвященная завершению работ по реконструкции и ремонту Панамского канала. По обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз Cosco Shipping Panama

Фото: Arnulfo Franco / AP

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В 1879 году была предпринята первая попытка строительства cудоходного пути на Панамском перешейке. Проект принадлежал французскому инженеру Фердинанду Лессепсу, который до этого руководил работами по строительству Суэцкого канала в Египте

Фото: AP

Под председательством Лессепса была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. Компания выкупила у инженера Уайза концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Колумбии в 1878 году

Фото: AP / Panama Canal Commission

1 февраля 1881 года началось строительство канала. Он должен был пролегать на уровне моря, без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей Верагуа и Сан-Блас предполагалось проложить тоннель. Первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн

Фото: AP

К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн, однако выполнена была только треть работ. Компания постоянно выпускала новые облигации, привлекая инвесторов, однако неверно рассчитанный проект и невозможность справиться с болезнями рабочих — малярией и желтой лихорадкой, серьезно осложняли строительство

Фото: Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine

В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности во Франции через несколько лет разгорелся скандал, в результате которого обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Скандал привел к политическому кризису и падению правительства Франции. В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала

Фото: AP

В 1902 году США заявили о намерениях построить конкурентный канал в Никарагуа и приняли соответствующий билль, после чего французская компания по строительству Панамского канала была продана правительству США за $40 млн

Фото: AP

В начале 1903 года Колумбия и США подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала, за что США согласились единовременно выплатить $10 млн и затем по истечении 9 лет ежегодно выплачивать по $250 тыс. при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала

Фото: Panama Canal Commission

4 ноября 1903 года француз Бюно-Варилья, возглавивший сепаратистское движение Панамы за отделение от Колумбии, при содействии военного флота США осуществил восстание в стране. 18 ноября того же года США договорились уже с новообразованным правительством Панамы о вечной аренде зоны канала. 26 февраля 1904 года территория, прилегающая к каналу, в 1,4 тыс. кв. км и с населением 14,5 тыс. человек была присоединена к Соединенным Штатам и названа «Зоной Панамского канала»

Фото: Reuters / Alberto Lowe

Согласно официальным сведениям, стройка обошлась американцам в $375 млн. В ней участвовали 70 тыс. рабочих, около 5,6 тыс. человек погибли при строительстве

Фото: AP / Arnulfo Franco

15 августа 1914 года через Панамский канал прошло первое судно. 12 июня 1920 года состоялось официальное открытие. Петербургский журнал «Искры» сообщал по поводу завершения строительства: «Президент Вильсон в Вашингтоне нажал электрическую кнопку, соединенную кабелем с местом последних работ на Панамском канале. Одновременно от электрической искры вспыхнуло до тысячи пудов динамита, заложенного в горный кряж, залегающий в виде последнего барьера между каналом и Великим океаном. Колоссальной силы взрывом эту преграду снесло. Воды океана хлынули в канал. Грандиозное предприятие мирового значения доведено до конца»

Фото: Reuters / Jose Miguel Gomez

В 1977 году между США и Панамой были подписаны соглашения, по которым контроль над каналом, включающий вопросы управления им, охраны и обороны, передавался Панаме постепенно
На фото третий слева: президент США Джимми Картер

Фото: AP / Barry Thumma

31 декабря 1999 года Панамский канал был передан правительству Панамы
На фото: завершение вывода войск с американской военной базы, располагавшейся у Панамского канала

Фото: AP / Tomas van Houtryve

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложных строительных проектов. Благодаря каналу, соединившему два океана, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Фото: Reuters

В 2006 году стало известно о планах масштабной реконструкции канала. По ее итогам в канал смогли бы проходить суда водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пропускная способность возросла бы до 18,8 тыс. судов в год, грузооборот — до 600 млн PCUMS. Реконструкция оценивалась в $5,25 млрд

Фото: Carl Juste / Miami Herald / MCT / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Однако работы по расширению были полностью остановлены в начале 2014 года из-за финансовых затруднений и невозможности достижения соглашения между руководством консорциума GUPC, в который входит испанская компания Sacyr, и администрацией Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

5 февраля 2014 года стало известно о возобновлении работ по расширению Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

В апреле 2015 года в ходе реконструкции были установлены новые шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим

Фото: Arnulfo Franco / AP

26 июня 2016 года состоялась церемония, посвященная завершению работ по реконструкции и ремонту Панамского канала. По обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз Cosco Shipping Panama

Фото: Arnulfo Franco / AP

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