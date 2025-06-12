Канал-шляпа

Его открыли 12 июня 1920 года, 105 лет назад. В последние месяцы он снова в центре внимания после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американцы могут вернуть его под свой контроль. Это далеко не первый скандал в истории канала, строительство которого началось с крупнейшей финансовой аферы XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Matias Delacroix / AP

Текст: Яна Рождественская

Панама или Никарагуа?

Первые идеи построить канал, который соединил бы два океана — Атлантический и Тихий, появились еще в XVI веке. Идея прорыть проход для судов через участок земли шириной всего 48 км, вместо того чтобы несколько месяцев огибать целый континент и, преодолевая опасности, проходить через пролив Дрейка, напрашивалась сама собой. Тем не менее между первыми идеями и началом работ прошло больше трех веков. В XVI веке все осталось исключительно на бумаге. Конечно, основной причиной этого была техническая сложность проекта, хотя в некоторых источниках пишут, что всему виной тогдашний король Испании Филипп II, известный своей набожностью. Якобы он сказал, что негоже человеку менять то, что создано Богом.

О том, что канал все же неплохо бы построить, продолжили говорить и в XVII, и в XVIII веке. Однако первые реалистичные проекты появились только в начале XIX столетия. Этому способствовали как развитие международной торговли, в связи с чем все более важным становился короткий путь из Атлантического океана в Тихий, так и технический прогресс, делавший строительство возможным.

Правда, тогда возникло сразу два основных варианта обустройства канала: либо по территории современной Панамы, либо через Никарагуа, где перешеек был шире — около 200 км, однако местность была менее гористой, что облегчало строительство. Кроме того, в систему канала можно было включить местные реки и озера. Поэтому сначала многие отдавали предпочтение второму варианту.

Идея создать Никарагуанский канал существует до сих пор — в 2012 году парламент страны одобрил такой проект, в него начали инвестировать китайские компании, однако с тех пор строительство заморожено.

После обнаружения запасов золота в Калифорнии в 1848 году интерес США к созданию канала существенно вырос. Однако практическим решением на тот момент стал менее амбициозный проект — в 1850–1855 годах через перешеек была построена железная дорога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя изначальный французский проект предполагал канал на уровне моря, США построили канал с несколькими шлюзами

Фото: Matias Delacroix / AP Хотя изначальный французский проект предполагал канал на уровне моря, США построили канал с несколькими шлюзами

Фото: Matias Delacroix / AP

Крупнейшая афера XIX века

Тем временем планы строительства канала в Панаме начали разрабатывать французские инженеры и предприниматели. Наконец в 1878 году власти Колумбии, которой тогда принадлежали эти территории, передали концессию на его строительство французской компании Compagnie Universelle du Canal Interoceanique.

Главным инициатором был французский бизнесмен и дипломат Фердинанд де Лессепс. На тот момент он был известен как организатор строительства другого амбициозного проекта — Суэцкого канала, открывшегося в 1869 году. Конечно, для де Лессепса Суэцкий канал стал более успешным предприятием, однако скандалы вокруг его обустройства предвосхитили грандиозный крах панамского проекта. Во время сооружения канала в Египте де Лессепса и других организаторов строительства обвиняли в растратах, огромных взятках чиновникам, а также в том, что работы продолжались вдвое дольше запланированного — 11 лет вместо шести.

1 января 1881 года началось строительство Панамского канала. Первые трудности появились почти сразу же — вести земляные работы приходилось в тропических лесах с тяжелым климатом, в сезон дождей и в довольно гористой местности. От малярии и других болезней, укусов насекомых, а также просто от голода и нехватки чистой воды за время строительства умерли более 20 тыс. рабочих.

Работы велись медленно, а слово «Панама» вскоре стало синонимом афер и махинаций.

Довольно быстро привлеченные средства были потрачены, но строительство продвинулось лишь незначительно. В общей сложности Compagnie Universelle du Canal Interoceanique потратила около 1,8 млн франков, но канал прорыли лишь на треть плановой длины. В 1889 году компания обанкротилась. А вскоре всплыли подробности махинаций вокруг проекта — о подкупе множества политиков и журналистов во Франции и сокрытии проблем компании.

Среди инвесторов акционерного общества Compagnie Universelle du Canal Interoceanique были как крупные французские предприниматели, так и мелкие бизнесмены, купившие несколько акций перспективной компании. Так что, когда компания через десять лет разорилась, деньги потеряли почти 800 тыс. человек.

Некоторые историки называют скандал вокруг строительства Панамского канала крупнейшей финансовой аферой XIX века. В числе прочих в ней оказались замешаны 104 депутата французского парламента. Скандал затронул в числе прочих и инженера Густава Эйфеля — создателя Эйфелевой башни, который также участвовал в проекте и оказался обвинен во взяточничестве. В 1893 году суд приговорил Фердинанда де Лессепса и его сына к тюремному заключению. Правда, старший де Лессепс, которому на тот момент было 88 лет, в итоге не был заключен в тюрьму по состоянию здоровья, а в следующем году умер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заключение договора на аренду канала на 100 лет американцами у только что возникшей Панамы стало сюжетом для карикатур

Фото: Wikipedia Заключение договора на аренду канала на 100 лет американцами у только что возникшей Панамы стало сюжетом для карикатур

Фото: Wikipedia

Американцы вместо французов

В 1890-х во Франции была создана вторая компания — для продолжения строительства канала. Однако вскоре она была выкуплена американцами — так начался второй, уже намного более успешный этап строительства канала. Хотя и вокруг американского проекта в Панаме сразу было немало скандалов и разногласий.

В январе 1903 года США подписали с послом Колумбии договор, по которому полоса перешейка, на которой планировалось строить канал, на 100 лет переходила в аренду американцам. Однако колумбийский парламент отказался его ратифицировать. В Колумбии в тот момент шла кровавая гражданская война — США поддержали одну из сторон в ней, что в итоге привело к выходу Панамы из состава Колумбии.

В ноябре того же 1903 года США подписали договор уже с правительством независимого государства. За столетнюю аренду Панама получала $10 млн сразу (по некоторым подсчетам, более $300 млн по нынешнему курсу) и по $250 тыс. ежегодно. Это был так называемый договор Хэя — Бюно-Варийи — по именам тогдашнего госсекретаря США Джона Хэя и посла Панамы в США (а одновременно одного из инвесторов строительства канала) Филиппа-Жана Бюно-Варийи. Позже условия этого договора спровоцируют ожесточенные споры, а также вызовут многочисленные демонстрации протеста и конфликты в Панаме.

Однако на тот момент дело было решено, и в 1904 году американцы начали строительство канала по собственному проекту. Если французский план предполагал проведение канала на уровне моря, то теперь канал стали строить со шлюзами — такой проект был сложнее технически, но требовал менее масштабных земляных работ.

Работа пошла гораздо быстрее. В США для надзора за строительством была создана специальная правительственная комиссия Isthmian Canal Commission. Да и для строителей условия работы были менее убийственным, чем при французах, хотя и в этом случае за время строительства тоже погибло немало — 5,6 тыс. человек.

При прокладке канала было использовано более 27 тыс. т динамита и удалено более 177 млн кубометров почвы. Затем при строительстве шлюзов и других сооружений использовали 3,8 млн кубометров цемента.

В процессе работ возникло было создано искусственное озеро Гатун, находящееся на высоте 26 м над уровнем моря. Оно входит в систему шлюзов и водоемов, через которые проходят суда, преодолевающие канал.

Сейчас суда, проходя по каналу, минуют три системы шлюзов, каждая из которых имеет название — «Мирафлорес», «Педро Мигель» и «Гатун».

Если во время французского строительства «Панама» стала синонимом грандиозной аферы, то на американском этапе своей истории огромная стройка дала название головному убору.

Широкое распространение тогда получили эквадорские шляпы — их теперь стали называть панамами (Panama hat). Правда, они отличаются от того, что обычно называют панамой в русском языке: это сравнительно широкополые головные уборы, сплетенные из листьев тропических растений. Популярности таким шляпам добавило то, что президент США Теодор Рузвельт, посетивший стройку в 1906 году, был запечатлен фоторепортерами именно в панаме.

15 августа 1914 года канал открылся: по нему прошло первое судно — пароход под названием «Ancon». Вскоре после открытия стало казаться, что проблемы с каналом продолжатся — уже в следующем, 1915-м, канал не работал почти семь месяцев из-за сильного оползня. В последующие пару лет случилось еще несколько серьезных оползней, так что пришлось провести работы по укреплению стенок канала. Наконец 12 июня 1920 года канал был официально открыт для движения пассажирских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Теодор Рузвельт посетил стройку канала в 1906 году и был запечатлен на многих фотографиях в шляпе-панаме, которая обязана своей популярностью именно строительству канала

Фото: History Archive / Universal Images Group / Getty Images Президент США Теодор Рузвельт посетил стройку канала в 1906 году и был запечатлен на многих фотографиях в шляпе-панаме, которая обязана своей популярностью именно строительству канала

Фото: History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Грузовой стандарт

Панамский канал иногда называют одним из семи чудес света — для своего времени он и правда был жемчужиной инженерной мысли. А его ширина превратилась в эталонное измерение для контейнеровозов по всему миру — одним из наиболее распространенных стандартов таких судов стал «Панамакс» (Panamax), предполагающий такую ширину судов (около 32 м), чтобы они могли легко пройти по Панамскому каналу.

Такая ширина сохранялась более чем века. Пока в 2016 году не были завершены работы по усовершенствованию канала — после этого был создан стандарт «Новый Панамакс» (New Panamax). Он предполагает ширину судов 49 м.

Если стандарт ширины сохранялся более столетия, то тарифы за проход канала оставались неизменными 60 лет — с 1914-го по 1974 год, только тогда они впервые были повышены.

За годы, прошедшие с открытия канала, поток судов через него существенно вырос — примерно с 1 тыс. в год в первое время более чем до 14 тыс. в 2023-м.

Дно раздора

Значение Панамского канала можно оценить по тому факту, что, по некоторым подсчетам, ежегодно через него проходит примерно 2,5% всех мировых морских грузоперевозок и 14% всей морской торговли США. Каждый год через него провозят грузы примерно на $270 млрд. А для Панамы доходы от канала составляют около трети ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ширина Панамского канала (как до расширения в 2016 году, так и после него) задает стандарты грузовых судов — «Панамакс» и «Новый Панамакс»

Фото: Arnulfo Franco / AP Ширина Панамского канала (как до расширения в 2016 году, так и после него) задает стандарты грузовых судов — «Панамакс» и «Новый Панамакс»

Фото: Arnulfo Franco / AP

Нынешние противоречия вокруг Панамского канала далеко не первые. Если в 1900-е аренда зоны канала американцами на 100 лет не выбивалась из общих представлений своего времени, то к середине XX века, когда весь мир был охвачен антиколониальной борьбой, этот договор вызывал все больше возмущения у панамцев. Тем более что вдоль канала находилась так называемая Зона Панамского канала, по сути вообще не зависящая от властей Панамы, контролируемая и населенная американцами, которые подчас жили там поколениями и даже называли себя «зонийцами» (Zonians).

Особенно много вопросов к американской аренде стало возникать после того, как в 1956 году Египет национализировал Суэцкий канал.

С 1959-го в Панаме неоднократно происходили демонстрации с требованием передать управление каналом местным властям.

Самой масштабной и известной акцией стали события 9 января 1964 года, когда протестующие панамцы ворвались на территорию Зоны. В ходе столкновений с американскими военными погибли около 20 панамцев — с тех пор 9 января отмечается в Панаме как День мучеников.

В последующие годы разные панамские правительства неоднократно требовали пересмотра договора Хэя — Бюно-Варийи. Это наконец было сделано в 1977 году: тогда был заключен договор Торрихоса — Картера — по именам президента США Джимми Картера и фактического руководителя Панамы генерала Омара Торрихоса. Зона канала прекращала свое существование, основная часть ее территории и построек переходила к Панаме, а с 31 декабря 1999 года ей передавалось управление каналом полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2010-е вокруг канала снова кипела стройка — к 2016 году работы по его масштабному расширению были завершены

Фото: Arnulfo Franco / AP В 2010-е вокруг канала снова кипела стройка — к 2016 году работы по его масштабному расширению были завершены

Фото: Arnulfo Franco / AP

И в управление его получила гонконгская Hutchison Whampoa (позже CK Hutchison Holdings). Видимо, этот факт стал одним из поводов к тому, что президент США Дональд Трамп начал активно намекать на чрезмерное влияние Китая в регионе. В декабре 2024-го Трамп заявил, что США могут потребовать возвращения канала под свой контроль, поскольку Панама управляет этим важнейшим водным путем неприемлемым для них образом. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, высказался, что канал ни при каких условиях не перейдет обратно в собственность США.

Этот конфликт, хоть и довольно вялотекущий, продолжается и сейчас. В апреле этого года министр обороны США Питер Хегсет заявил, что США и Панама согласовали рамочный договор о беспрепятственном проходе американских военных кораблей через Панамский канал. Но уже после этого Трамп снова требовал бесплатного прохода через канал для всех американских судов.

Однако в долгосрочной перспективе более серьезной проблемой для функционирования канала могут стать не противоречия между Панамой и США, а засухи и изменение климата. В последние годы неоднократно происходило долгосрочное понижение уровня воды в канале, что вело к снижению числа судов, способных проходить по нему за день,— до 22–24 вместо обычных 36–38. В августе 2023-го в Панамском канале и на подходе к нему в какой-то момент образовалась пробка из 200 судов. Среди путей решения этой проблемы называют строительство новой плотины, однако пока работы не начаты.