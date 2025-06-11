«Черноморец» в новом сезоне продолжит выступать в Первой лиге

Новороссийский ФК «Черноморец» планирует продолжить выступать в Первой лиге в новом сезоне. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора футбольного клуба Максима Пономарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

«Мы получили лицензию РФСII для выступления в Первой лиге. 6 июня РФС дополнительно направил нам запрос на предоставление финансовых гарантий, работаем над тем, чтобы предоставить все необходимые документы»,— пояснил господин Пономарев.

Несколькими днями ранее председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о прекращении финансирования новороссийского футбольного клуба. Однако позже господин Шишкарев сообщил, что выделит средства для выступления ФК «Черноморец» в Первой лиге. Также, как уточнил генеральный директор ФК «Черноморец», совместно с администрацией Новороссийска ведется работу по договоренностям со спонсорами.

Ранее господин Шишкарев заявил о намерении вложить около 20 млрд руб. в строительство футбольного стадиона на 18 тыс. зрителей в Новороссийске. До этого ФК «Черноморец» лишился возможности играть в РПЛ из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям лиги.

Алена Воробьева