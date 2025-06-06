Сергей Шишкарев прокомментировал прекращение финансирования ФК «Черноморец»

Совладелец и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев объяснил причины прекращения финансирования новороссийского футбольного клуба «Черноморец» после трех лет сотрудничества. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За время работы с клубом компания потратила на «Черноморец» 2 млрд руб, а общий вклад в спорт Новороссийска составил 3,3 млрд руб. Как отметил Сергей Шишкарев, команда поднялась из глубин Второй лиги до третьего места в ФНЛ, получив право на стыковые матчи за выход в Премьер-лигу.

«Все обязательства перед игроками и тренерским штабом будут выполнены в полном объеме. Но далее выбрасывать деньги на ветер я не готов» — заявил господин Шишкарев.

Основной причиной ухода бизнесмен назвал нерешенность вопроса со стадионом. По его словам, мэр Новороссийска Андрей Кравченко за три года не предложил ни площадок для нового строительства, ни плана реконструкции старого Центрального стадиона.

«Та “дорожная“ карта, которая появилась недавно, не более чем декларация, в ней нет ни подробной сметы, ни конкретных сроков реализации, ни ответственных лиц»,— пишет владелец ГК «Дело».

Критике подвергся и клубный менеджмент. Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев, по мнению Шишкарева, провалил ключевые переговоры с руководством РФС и владельцами сочинского «Фишта».

Кроме того, Сергей Шишкарев сообщил о планах строительства нового стадиона на 18 тыс. мест на земле Минобороны, однако вернуться к проекту он готов только после изменений в городской администрации.

Анна Гречко