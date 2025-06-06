Сергей Шишкарев намерен вложить около 20 млрд рублей в стадион в Новороссийске

Российский предприниматель Сергей Шишкарев объявил о готовности вложить порядка 20 млрд руб. в строительство футбольного стадиона на 18 тыс. зрителей в Новороссийске. Проект планируется реализовать совместно с Министерством обороны и футбольным клубом ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» намерен осуществить совместный проект с военным ведомством. Ранее новороссийский клуб лишился лицензии РФС для участия в МИР РПЛ из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям лиги, после чего Сергей Шишкарев прекратил финансирование команды.

«До сих пор хочу, не отказываюсь от своих обещаний, построить свой стадион в городе Новороссийске. Но за все это время ни одного участка инвесторам в городе предложено не было»,— заявил предприниматель.

По словам бизнесмена, ему пришлось выкупить принадлежавшую ему 15 лет назад территорию на набережной площадью 5 га. Однако для размещения арены необходимо еще около 2 га, которыми владеют примерно 40 собственников.

Сейчас ведутся переговоры с Минобороны РФ о земельном участке в районе улиц Видова и Тобольской. Речь идет о территории в 150 га, принадлежащей ведомству и не использующейся в полном объеме.

«Мы договорились совместно с ЦСКА освоить 29 га этой территории. Получится новый стадион на 18 тысяч зрителей, новый многофункциональный зал на 3 тысячи человек для проведения матчей «Черноморочки» по гандболу, футбольные поля и новая инфраструктура, в том числе гостиница, которые необходимы ЦСКА. У нас с ними близкие отношения»,— рассказал господин Шишкарев.

Предприниматель отметил, что в ближайшие один-два месяца ожидается получение окончательного решения от двух заместителей министра обороны по данному участку. Общая стоимость проекта может составить не менее 20 млрд руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Сергей Шишкарев обвинил генерального директора ФК «Черноморца» Максима Пономарева в попытке повлиять на результат заключительного матча Первой лиги против «Сочи». Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко заявил, что проверка по этим обвинениям проводиться не будет.

Анна Гречко