Сергей Шишкарев выделит средства для выступления ФК «Черноморец» в Первой лиге

Группа компаний «Дело» выделит новороссийскому футбольному клубу «Черноморец» бюджет на следующий сезон в Футбольной национальной лиге. Об этом заявил председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев в интервью «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На прошлой неделе бывший глава наблюдательного совета клуба заявлял, что главный тренер Олег Василенко и ведущие игроки команды получили предложение от руководства повлиять на спортивный результат матча с «Сочи». 24 мая «Черноморец» дома победил «Сочи» со счетом 2:1 в 34-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги. Позднее Сергей Шишкарев встретился с генеральным директором «Черноморца» Максимом Пономаревым, который заявил о закрытии темы манипулирования результатом этой игры.

Сергей Шишкарев отметил, что получил множество обращений о возможном исчезновении «Черноморца» с футбольной карты страны без поддержки ГК «Дело».

«Я четко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Ее совместными усилиями допустить нельзя. Поэтому, еще раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге»,— заявил он.

Бизнесмен также подчеркнул, что сейчас «Черноморец» не готов к выступлению в РПЛ. Господин Шишкарев выразил надежду на поддержку главы Новороссийска Андрея Кравченко, который обещал не оставить клуб без помощи.

По его словам, несмотря на отказ от прежнего формата участия, компания продолжит поддерживать команду, за которую он «болеет с детства». В течение последних трех лет «Черноморец» получил от ГК «Дело» более 2 млрд руб.

Анна Гречко