Президент Сербии Александр Вучич впервые посетит Украину

Президент Сербии Александр Вучич 11 июня впервые посетит Украину с однодневным визитом. Он приедет для участия в саммите Украина--Юго-Восточная Европа, сообщила его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский, президент Черногории Яков Милатович и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Florion Goga / File Photo / Reuters Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский, президент Черногории Яков Милатович и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Florion Goga / File Photo / Reuters

В саммите примут участие высокопоставленные представители 12 стран Юго-Восточной Европы. Это первая поездка господина Вучича на Украину за 12 лет его пребывания у власти.

Сербия единственная в Европе не вводила антироссийские санкции, но при этом не поддержала действия РФ на Украине. Александр Вучич жаловался, что на его страну усиливают давление, но он считает санкции безрезультатными. Вице-премьер Сербии Александр Вулин говорил, что санкции против России обошлись бы стране в €15 млрд.