Вице-премьер Сербии Александар Вулин в разговоре с ТАСС заявил, что санкции против России обошлись бы стране в €15 млрд. По его словам, из-за таких потерь страна могла оказаться под угрозой уничтожения и «никто в ЕС даже не подумал бы возместить это».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Сербии Александр Вулин

Фото: Пресс-служба МИД России Вице-премьер Сербии Александр Вулин

Фото: Пресс-служба МИД России

«О том, насколько мало ЕС заботится о Сербии, говорит тот факт, что наши санкции против России не нанесли бы России даже минимального ущерба, но уничтожили бы нас — и все же ЕС настаивает, чтобы мы это сделали»,— сказал вице-премьер Сербии.

Ранее Брюссель потребовал от президента Сербии Александра Вучича исключить вице-премьера страны Александра Вулина из нового правительства. Кроме того, Евросоюз запустил процедуру внесения господина Вулина в санкционный список после его речи в Европарламенте.

Выступая в Европарламенте господин Вулин заявил, что Сербия никогда не станет воевать с Россией ради членства в ЕС. Он добавил, что республика 20 лет выполняла любое желание и требование альянса, но в итоге Белграду сообщили, что следующими полноправными членами союза станут Украина и Молдавия.