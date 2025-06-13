Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на праздники 12 – 15 июня
12 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия с Михаилом Галустяном в главной роли «Артек. Сквозь столетия» и китайский фэнтези-боевик «Творение богов: Битва с демонами». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Как стать миллионером
- Режиссер: Самир Оливерос
- В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Уолтон Гоггинс, Шамир Андерсон, Дэвид Стрэтэйрн, Брайан Джерати, Патти Харрисон
- Жанр: драма, биография / США, Колумбия, Канада, Чили / 91 мин.
- Слоган: «Прямой эфир, вошедший в историю»
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Экспонента»: «1980-е. Упитанный мужчина Майкл Ларсон пытается пройти отбор в телешоу "Испытай удачу", выдав себя за другого, но обман раскрывается, и его выводят из здания телестудии. Однако руководитель программы Билл решает дать мужчине шанс, ведь перед ним, по его мнению, идеальный участник: обычный человек, для которого попасть на любимое телешоу — мечта всей жизни. Поборов волнение, Майкл в процессе игры демонстрирует отличные результаты и вскоре начинает претендовать на рекордный за всю историю телешоу выигрыш, ставя программу под угрозу банкротства. Сбитые с толку феноменальной удачливостью новичка, организаторы шоу подозревают его в мошенничестве и пытаются любыми способами разрешить ситуацию в свою пользу».
Артек. Сквозь столетия
- Режиссеры: Карен Захаров, Армен Ананикян
- В ролях: Михаил Галустян, Тимофей Попович, Роман Постовалов, Виталий Гогунский, Алевтина Майер, Ольга Красько
- Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Без прошлого нет будущего»
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль, он совершенно неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки — выдающиеся личности. Родители отправляют Митю в "Артек", где ему явно скучно, но желание выступить на "Артек-Арене" в рамках праздничного концерта — мечта для юного музыканта, и он хочет стать известным рэпером. Правда, прежде чем его мечта осуществится, Мите предстоит пройти немало испытаний».
Творение богов: Битва с демонами
- Режиссер: Уэршань
- В ролях: Юй Ши, Хуан Бо, Наши, Люк Чэнь, Ли Сюэцзянь, Крис Филлипс
- Жанр: фэнтези, боевик / Китай / 144 мин.
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «С начала времен миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточенного демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана».
Синистер. Из тьмы
- Режиссер: Филип В. да Сильв
- В ролях: Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Ханна, Аманда Кильпеляйнен-Арвидссон, Леннарт Б. Санделин
- Жанр: ужасы, триллер, детектив / Швеция / 95 мин.
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом».
Память сердец
- Режиссер: Ольга Осорио
- В ролях: Марио Касас, Мишель Дженнер, Зои Льенас-Бонафонте, Энцо Оливер, Кике Ниса, Росо Рибас
- Жанр: драма, мелодрама / Испания / 99 мин.
- Слоган: «Любовь вне времени»
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Global Film»: «Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу».
Жизнь Чака
- Режиссер: Майк Флэнаган
- В ролях: Том Хиддлстон, Джейкоб Тремблей, Бенджамин Паяк, Коди Фланаган, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан
- Жанр: фантастика, фэнтези, драма / США / 110 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «…голос закадрового рассказчика (Ник Офферман), в первой главе лишь подававший короткие пояснительные реплики, во второй и третьей набирает обороты и в конце концов подчиняет себе все, не замолкая ни на минуту. Если поначалу Флэнаган намеренно озадачивает зрителей, заставляя их так же, как героев, строить догадки о причинах вселенской катастрофы и задаваться вопросами, на которые нет внятных ответов, то дальше по ходу фильма он словно перестает доверять аудитории. Прием с закадровым голосом доходит до абсурда — если на экране один персонаж посмотрит на другого, то рассказчик непременно прокомментирует: "Он посмотрел на нее"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Аудиокнига с картинками».
Балерина
- Режиссер: Лен Уайзман
- В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено
- Жанр: боевик, триллер / США / 125 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как все "Джоны Уики" и вообще все фильмы, снятые бывшими каскадерами, переквалифицировавшимися в режиссеры (именно такой профессиональный путь прошел Стахелски), "Балерина" состоит в основном из экшен-сцен, сметанных на живую нитку слабым подобием сценария».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Танец маленьких кикимор».
Моя мама — волшебница
- Режиссер: Кен Скотт
- В ролях: Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефин Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лионель Драй
- Жанр: драма / Франция, Канада / 102 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Моя мама — волшебница" (в оригинале "Моя мама, Бог и Сильви Вартан") вышла на экраны во Франции весной этого года и имела заметный зрительский успех. Для этого у фильма есть все необходимое: душещипательная история, качественные актерские работы, толика юмора и саундтрек из ностальгических ретрохитов (популярная певица 1960–1970-х годов Сильви Вартан не зря упомянута в названии — она играет в судьбе главного героя заметную роль и даже появляется на экране во плоти). Это именно то, что обычно называется "кино хорошего настроения" (feel good movie) с французским акцентом и налетом ретро».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чудо с другой стороны».
Гадкая сестра
- Режиссер: Эмили Блихфельдт
- В ролях: Леа Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софье Лок Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер
- Жанр: Исак Калмрот, Мальте Гордингер Жанр: драма, фэнтези, комедия / Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция / 109 мин.
- Слоган: «Кровавая история Золушки»
- В прокате: с 5 июня
Кинопрокатчик «Иноекино»: «Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в еще больших долгах. Ее старшая дочь Эльвира, некрасивая сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Рассматривая это как выгодное вложение средств, мать отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа».
Копы в законе
- Режиссер: Дэнни А. Абекейзер
- В ролях: Дэвид Аркетт, Кевин Коннолли, Эмелина Адамс, Натаниэль Бузолич, Джереми Люк, Джефф Парис
- Жанр: драма, криминал / США / 87 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Когда бывший детектив нью-йоркской полиции публикует книгу о связях его семьи с мафией, обостряется конфликт между законопослушными полицейскими и теми офицерами, кто работают на криминального авторитета».