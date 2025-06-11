Назначены дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии

В Удмуртии проведут дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканской избирательной комиссии. Соответствующее решение приняли 11 июня. Выборы состоятся в двух избирательных округах: Чайковском одномандатном округе №6 в Ленинском районе Ижевска и Можгинском округе №35, который включает Кизнерский район и часть Можгинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Принять участие в выборах смогут около 63 тыс. избирателей. Голосование пройдет на избирательных участках, на дому и с применением выездных форм голосования. Дистанционного электронного голосования не будет.

«Начинается избирательный цикл этого года. Помимо кампании по дополнительным выборам в Госсовет, в Удмуртии состоятся выборы депутатов гордум Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги. В ближайшие дни муниципальные кампании также будут назначены. Всего в республике проголосовать смогут более 787 тыс. избирателей»,— сказала председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик.

Напомним, пройдут выборы в гордумы пройдут 14 сентября. Тогда же будут избраны два депутата Госсовета Удмуртии. В преддверии выборов партия «Единая Россия» (ЕР) провела 19-25 мая праймериз. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе.

Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

Подробнее об этом читайте в материале «Кандидаты потеряли голос».