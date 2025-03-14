Прошли похороны депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова

Состоялись похороны депутата Госсовета Удмуртии и регионального координатора рабочей группы по вопросам спецоперации Виктора Дьякова, сообщил в Telegram депутат Госдумы от республики Олег Гарин. Прощание состоялось 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Дьяков, «ВКонтакте» Фото: Виктор Дьяков, «ВКонтакте»

«Он (Виктор Дьяков.— "Ъ-Удмуртия") очень активно участвовал в этой работе, внес большой вклад, сам был участником спецоперации. Вместе были не раз в Донбассе. Он искренне, всей душой хотел нашей скорейшей победы и делал все для ее приближения»,— написал господин Гарин.

Напомним, Виктор Дьяков скончался в больнице после попытки покончить с собой 7 марта. Это произошло в районе Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. В видеозаписи перед инцидентом Виктор Дьяков объяснил свои действия «вымогательством» со стороны экс-супруги.

Господин Дьяков был заместителем председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он входил во фракцию «Единая Россия» (ЕР). По данным регионального парламента, с 2023 года Виктор Дьяков занимал должность заместителя генерального директора АО «Институт разработок и технологий», который среди прочего занимался конструированием БПЛА. Виктору Дьякову был 31 год. У него трое детей.