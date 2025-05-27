Кандидаты потеряли голос

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз «Единой России», проходивших на прошлой неделе. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе. Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

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«Единая Россия» подвела итоги праймериз по отбору кандидатов для выдвижения от партии на выборах в городскую думу Ижевска. Голосование проходило в онлайн-формате с 19 по 25 мая. По данным пресс-службы регионального отделения, в праймериз по всем городам Удмуртии, где в этом году будут выбирать муниципальных депутатов, приняли участие 98 тыс. избирателей.

На праймериз в гордуму Ижевска заявились 14 действующих депутатов, входящих во фракцию «Единая Россия», а также двое депутатов других фракций — Алексей Кузнецов из ЛДПР и Сергей Тарасов из КПРФ. 13 депутатов-единороссов не стали выдвигать свои кандидатуры на праймериз.

Напомним, всего в городской думе 35 депутатских мест, из них 25 избираются по одномандатным округам. Еще 10 мест распределяются между партиями в соответствии с тем, сколько голосов они набирают на выборах. По партийным спискам каждое политическое объединение будет формировать пять территориальных групп, в каждой из которых не более пяти претендентов на депутатский мандат. В нынешнем созыве у «Единой России» 27 депутатов.

Из 16 действующих депутатов 13 одержали победу на прошедших на прошлой неделе праймериз в одномандатных округах, в их числе Алексей Кузнецов и Сергей Тарасов, входящие в другие фракции. Остальные трое участвовали в праймериз по территориальным группам, но никто из них не занял первую строчку.

Таким образом, в 12 одномандатных округах от «Единой России» будут выдвигаться новые люди. Победу одержали сразу несколько представителей бизнеса и крупных предприятий: Александр Герасько («Буммаш»), Григорий Бредов («Ижавиа»), Дамир Хазеев («НСТ», собственник исторического здания Пивзавода Бодалева), Николай Иванов (строительная компания «Капитал»), Александр Стрелков (концерн «Калашников»), Роман Горулев («Рогос»), Николай Раков («Нефтебурснаб»).

Возможность выдвинуться от партии получили известный общественник Александр Евсеев (Объединение советов домов Удмуртской Республики), а также партийные активисты Мария Пустынцева (член регионального политсовета ЕР, директор школы №8) и Даниил Моисеев (координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома ЕР, создатель сообщества «Грибы Удмуртии»), ставший самым молодым претендентом на выдвижение от партии, — ему 21 год. Также в праймериз победили бывший замминистра внутренних дел по Удмуртии Олег Мальцев, ныне занимающий пост замдиректора ООО «Ижевские системы безопасности», и экс-глава Воткинского района Сергей Васильев, в настоящее время директор ООО «Удм-биф».

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Результаты праймериз по территориальным группам не принесли сюрпризов. Лидером списка партии в тергруппе №1 «Индустриальная» стала депутат Госсовета Удмуртии, экс-глава Индустриального района Любовь Зайцева, в тергруппе №2 «Ленинская» — ее коллега по республиканскому парламенту и тоже бывший глава района Рамиль Гайнуллин. По территориальной группе №3 «Октябрьская» больше всего голосов получил заместитель директора ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов, по территориальной группе №4 «Первомайская» — председатель реготделения движения «Отцы России», активист Совета отцов Удмуртии Антон Тактаков. В территориальной группе №5 «Устиновская» первым номером стал предприниматель Бахруз Гумбатов, он же победил на праймериз и в одномандатном округе. Так что в случае успеха в обеих частях списка партии на выборах, мандат по тергруппе №5 перейдет следующему кандидату — Владиславу Сахарову — единственному участнику СВО на праймериз ЕР в Ижевске.

Упомянутые выше трое действующих депутатов гордумы заняли потенциально непроходные места в территориальных группах.

Заместитель председателя гордумы Николай Швецов стал лишь четвертым в тергруппе «Индустриальная», пропустив вперед, помимо Любови Зайцевой, Марию Пустынцеву, которая победила в праймериз в одномандатном округе, и главного врача РКБ №1 Валерия Ватулина. Господин Швецов участвовал в праймериз и по одномандатному округу, но уступил Александру Герасько. Депутат Марина Дегтерева заняла третье место в тергруппе «Ленинская», немного больше голосов там набрал директор школы №51 Алексей Яковлев. Депутат Антон Городилов, возглавляющий профсоюз ИЭМЗ «Купол», стал вторым в тергруппе «Октябрьская», где победил другой представитель этого предприятия Игорь Краснов.

Официальное выдвижение кандидатов в депутаты гордумы Ижевска от «Единой России» состоится на региональной партийной конференции. Там же будет утверждена и общемуниципальная часть списка. На прошлой неделе по ее составу голосование проводил президиум регионального политсовета. На данный момент не было озвучено, кто возглавит список ЕР на этих выборах.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов отмечает, что в целом результаты праймериз были ожидаемыми, но случились и сюрпризы.

«Во-первых, меня удивила высокая активность избирателей в некоторых городах и округах. Во-вторых, подбор кандидатов. Ожидалось, что в выборах примут участие известные и влиятельные политики, но многие из них не стали выдвигаться. Вместо них появились новые лица, которые не обладают значительными ресурсами для проведения избирательной кампании. Тем не менее некоторые из них смогли добиться успеха»,— сказал эксперт.

В частности, он отметил высокий результат общественного деятеля Антона Тактарова в Первомайском районе. Он получил больше 5 тыс. голосов. С другой стороны, удивителен был исход борьбы в одномандатном округе, где достаточно активный депутат Николай Швецов проиграл гендиректору «Буммаша» Александру Герасько, продолжает эксперт. Даже с учетом значительного мобилизационного ресурса руководителя завода он ожидал другого результата. В том числе и по территориальной группе, где Николая Швецова обошел Валерий Ватулин, который относительно недолго работает главврачом РКБ №1 и не обладает такой узнаваемостью. Третье место депутата Марины Дегтеревой в Ленинском районе — достаточно высокий результат с учетом нового для нее района и сильных конкурентов, считает политтехнолог.

По его мнению, в целом состав будущих кандидатов от «Единой России» по итогам праймериз кажется достаточно сильным и разнообразным, однако в 2-3 округах в Первомайском и Индустриальном районах партия может проиграть, если оппозиция выдвинет сильных претендентов.

«Есть округа, где от «Единой России» идут нересурсные и малоизвестны избирателям кандидаты. Возможно, будет иметь место «расторговка округов» с другими партиями, как это было пять лет назад, т.е. будет достигнута предварительная договоренность, что здесь победу может одержать представитель оппозиции. Мы сможем оценить ситуацию и провести анализ только после того, как все партии выдвинут своих кандидатов»,— добавил господин Труфанов.

Политолог Максим Тенсин отмечает, что праймериз продемонстрировали наличие серьезного конфликта между партией и некоторыми представителями, близкими к руководству гордумы. Поэтому часть действующих депутатов не стала выдвигать кандидатуры, а кто-то не добился успеха, считает эксперт.

«Несмотря на результаты праймериз, к началу избирательной кампании состав кандидатов может измениться. Некоторые из победивших кандидатов, как это часто бывает, откажутся от своего права участвовать в выборах, передумают. Такое происходит и на этапе выдвижения, и позже»,— говорит господин Тенсин.

Большое количество новых лиц в составе будущих кандидатов он считает хорошим результатом для партии. Правда, существенно влиять на деятельность ЕР, с учетом строгой партийной дисциплины при принятии решений, они не смогут. «Однако, возможно, изменятся форматы взаимодействия с электоратом. Новые люди — всегда плюс, потому что им нужно проявить себя, они больше общаются с избирателями и лучше реагируют на их проблемы. Политику партии пытаются перезагрузить. То, что в праймериз участвовали люди, которые сейчас представляют в гордуме другие партии, говорит об открытости "Единой России" для взаимодействия с разными политическими силами»,— добавил эксперт.

Михаил Красильников