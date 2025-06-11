Татарстанский министр заявил о негативном отношении к выплатам беременным школьницам

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков заявил, что отрицательно относится к выплатам беременным школьницам, которые вводят в ряде регионов России. Об этом господин Садыков рассказал в ходе заседания Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане заявили о негативном отношении к выплатам беременным школьницам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане заявили о негативном отношении к выплатам беременным школьницам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мое личное мнение отрицательное», — отметил глава Минмолодежи Татарстана.

В марте 2025 года стало известно, что в Орловской области школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать 100 тыс. руб. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала не поощрять школьников становиться родителями, отреагировав на решение региональных властей. Единовременные выплаты беременным школьницам также предложили выплачивать и в Санкт-Петербурге.

Диана Соловьёва