С «Хамасом» потолкуют на фарси

Президент США Дональд Трамп объявил, что Иран подключился к урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом». Это свидетельствует о том, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане, вышли за рамки исключительно ядерной проблематики. Как утверждают американские официальные лица, Дональд Трамп рассматривает судьбу иранского атома и обстановку в секторе Газа как два взаимосвязанных вопроса. Их разрешение, полагает президент США, отвечает стратегическим интересам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палатки, в которых укрываются палестинские беженцы

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Палатки, в которых укрываются палестинские беженцы

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

О том, что Иран теперь участвует в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа, Дональд Трамп заявил 9 июня в Белом доме. «Сейчас по Газе идут масштабные переговоры между нами, "Хамасом" и Израилем, и Иран в них тоже вовлечен,— сообщил глава Белого дома.— Посмотрим, что будет с Газой». Президент США не привел никаких подробностей о роли Тегерана, однако добавил, что Вашингтон хотел бы вернуть 55 живых и мертвых израильских заложников, которые были захвачены во время резни 7 октября 2023 года «Хамасом» и до сих пор находятся в руках боевиков.

Опосредованный диалог между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников долгое время стагнирует.

Однако источники The Jerusalem Post, знакомые с ходом переговоров, заявили 10 июня, что в подходах палестинской группировки наметился сдвиг. Причиной, по их словам, стало дипломатическое давление, которое международные посредники в лице США и Катара оказывают в последнее время на руководство «Хамаса». Собеседники The Jerusalem Post утверждают, что сейчас радикальное движение пытается сформулировать ответ на мирные предложения США и, возможно, он будет положительным.

Израильские чиновники, на которых ссылается издание Ynet, утверждают, что Иран не задействован в дипломатическом процессе вокруг Газы. Это не исключает того, что администрация господина Трампа могла не поставить правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в известность по поводу своих действий. Ранее Вашингтон не проинформировал Израиль об открытии собственных каналов связи с «Хамасом».

У Ирана налажены тесные отношения с палестинскими боевиками. Израиль открыто считает Исламскую Республику непосредственным организатором «черной субботы» 7 октября. В туннелях под Газой военные Армии обороны Израиля обнаружили архив документов, указывающих на то, что «Хамас» пытался заручиться военной и финансовой поддержкой Ирана для организации сухопутного вторжения на израильскую территорию.

Не исключено, что Иран хочет посодействовать США в стабилизации ситуации в Газе, чтобы смягчить позицию Трампа на важном для себя направлении — в переговорах по своей ядерной программе.

В разговоре с порталом Axios американские чиновники рассказали, что глава Белого дома рассматривает ситуацию в секторе Газа и проблему иранской ядерной программы как взаимосвязанные вопросы. Дипломатический успех на этих направлениях позволит США упрочить свои позиции на Ближнем Востоке, считает Дональд Трамп.

Стратегическая сессия, посвященная одновременно и проблеме иранского атома, и конфликту в Газе, состоялась 8 июня в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде. Совещание, в котором приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Госдепа Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а также руководители спецслужб, было посвящено совершенствованию стратегии на палестино-израильском и иранском направлениях.

15 июня США и Иран должны провести шестой раунд переговоров по иранской ядерной программе. В их диалоге возник тупик. Власти Ирана, как заявил 9 июня господин Трамп, выступают с неприемлемыми требованиями. «Они не хотят отказываться от того, от чего им придется отказаться,— подчеркнул он.— Вы знаете, что это такое: они добиваются (продолжения.— "Ъ") обогащения (урана.— "Ъ")». По его словам, США не могут этого позволить. «Мы хотим как раз обратного, и пока этого нет. Мне неприятно это говорить, потому что альтернатива очень, очень ужасна»,— добавил господин Трамп, в очередной раз намекнув на военный сценарий в отношении иранских ядерных объектов, на котором уже давно настаивает Израиль.

Нил Кербелов