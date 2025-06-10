Южноуральцы взыскивают 1,8 млн рублей компенсаций после ДТП с электросамокатами

В Челябинской области прокуроры за пять месяцев 2025 года подали в суды семь исков о возмещении морального и материального вреда пострадавшим из-за наездов электросамокатов. Общая сумма взыскания по заявлениям составляет 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечено, что всего в Челябинской области за 2024 год и пять месяцев 2025-го в 40% ДТП с участием электросамокатов пострадали пешеходы, в том числе несовершеннолетние и пенсионеры.

Кроме того, региональная прокуратура направила в администрацию областного центра свои дополнения в проект поправок в правила благоустройства, разработанный для уменьшения количества ДТП с электросамокатчиками. Правоохранительные органы считают, что кикшеринговым компаниям необходимо платить мэрии за размещение средств индивидуальной мобильности в городе, а также присвоить каждому из них идентификационный номер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в настоящий момент сотрудники управления СКР по Челябинской области проводят проверки в рамках уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Так, следователи потребовали, чтобы мэрия Челябинска заключила соглашения с кикшеринговыми компаниями для контроля за использованием средств индивидуальной мобильности. Администрация должна прописать ряд норм и правил по предоставлению клиентам электросамокатов.

Уголовное дело было возбуждено после очередного ДТП с участием электросамокатчика в Челябинске. Оно произошло утром 13 мая этого года на улице Калинина в Челябинске. Тогда 12-летний школьник на электросамокате сервиса Whoosh сбил 64-летнего пенсионера. Пострадавший получил травмы

В конце мая администрация Челябинска также внесла изменения в правила благоустройства. В них появился перечень территорий, где запрещено парковать электросамокаты.

Ольга Воробьева