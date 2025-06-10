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Коммерсантъ FM
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Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска возобновили работу

Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова (Победилово) и Нижнекамска (Бегишево) возобновили обслуживание рейсов. Для авиагаваней сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов»,— заявил представитель ведомства Артем Кореняко.

Ранее утром Росавиация сообщила о возобновлении работы петербургского Пулково. Аэропорт приостанавливал прием и отправку самолетов на фоне воздушной угрозы.

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