Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска возобновили работу

Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова (Победилово) и Нижнекамска (Бегишево) возобновили обслуживание рейсов. Для авиагаваней сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов»,— заявил представитель ведомства Артем Кореняко.

Ранее утром Росавиация сообщила о возобновлении работы петербургского Пулково. Аэропорт приостанавливал прием и отправку самолетов на фоне воздушной угрозы.