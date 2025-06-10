Аэропорт Пулково возобновил работу после уничтожения беспилотников

В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. Авиагавань приостанавливала работу рано утром во вторник.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О приостановке работы аэропорта стало известно в пять утра по московскому времени. В ведомстве указывали, что ограничения вводились для обеспечения полетов гражданских воздушных судов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над регионом. Вскоре после восстановления работы Пулково глава региона заявил о подавлении средствами РЭБ еще одного БПЛА в Гатчинском районе.