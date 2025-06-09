СвЖД запустила ускоренный маршрут для доставки контейнеров в Китай

Свердловская железная дорога (СвЖД) разработала ускоренный сервис по перевозке грузов в контейнерах из Екатеринбурга (ТЛЦ «Уральский») до станции Достык на границе с Китаем, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первый поезд в тестовом режиме перевез по маршруту 62 контейнера с сельскохозяйственной продукцией.

Для осуществления перевозок СвЖД предложила логистическую схему, при которой вагоны, доставляющие уголь для Рефтинской ГРЭС из Казахстана, будут возвращаться с контейнерами. Границу РФ и Казахстана поезда будут пересекать через пункт пропуска Зауралье, который ранее не использовался для контейнерных перевозок. Такая схема позволит разгрузить основной погранпереход Карталы.

Контейнеры будут перегружаться на платформы на станции Астана-1 и далее следовать до станции Достык. Время в пути до китайской границы не превысит шести суток.

По данным СвЖД, ускоренные контейнерные сервисы пользуются повышенным спросом у грузоотправителей. С начала года магистраль разработала 12 новых маршрутов для ускоренной доставки продукции в контейнерах, а их общее количество достигло 167. За январь-май по согласованному расписанию отправлено 939 контейнерных поездов, перевезших более 1,8 млн т грузов.

Ранее СвЖД увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по апрель внутри страны и на экспорт отправлено 167 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Полина Щуцкая