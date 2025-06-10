В администрации США заявили об участии провокаторов в погромах в Лос-Анджелесе

Среди участников протестов в Лос-Анджелесе есть профессиональные провокаторы, которым платят за подстрекательство, утверждает министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Кто может быть причастен к организации и финансированию беспорядков, она не уточнила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Ryder / Reuters Фото: David Ryder / Reuters

«Вы можете отследить их поведение. Сигналы, которые они подают друг другу в толпе, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше. И мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого»,— сказала госпожа Ноэм в интервью Fox News.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, которая по указанию Белого дома занимается высылкой нелегалов. Для подавления протестов в город ввели 300 солдат Нацгвардии. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может увеличить их число. За выходные было задержано более 50 протестующих. Сегодня штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на господина Трампа из-за задействования Нацгвардии.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».