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Коммерсантъ FM
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В администрации США заявили об участии провокаторов в погромах в Лос-Анджелесе

Среди участников протестов в Лос-Анджелесе есть профессиональные провокаторы, которым платят за подстрекательство, утверждает министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Кто может быть причастен к организации и финансированию беспорядков, она не уточнила.

Фото: David Ryder / Reuters

Фото: David Ryder / Reuters

«Вы можете отследить их поведение. Сигналы, которые они подают друг другу в толпе, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше. И мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого»,— сказала госпожа Ноэм в интервью Fox News.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, которая по указанию Белого дома занимается высылкой нелегалов. Для подавления протестов в город ввели 300 солдат Нацгвардии. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может увеличить их число. За выходные было задержано более 50 протестующих. Сегодня штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на господина Трампа из-за задействования Нацгвардии.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Фотогалерея

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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