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Коммерсантъ FM
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Трамп назвал ситуацию с беспорядками в Лос-Анджелесе действительно плохой

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что положение на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск. В городе уже размещено 300 солдат Национальной гвардии.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Ситуация в Лос-Анджелесе выглядит действительно плохо. Вводите войска!» — написал господин Трамп.

На данный момент 2 тыс. бойцов калифорнийской Национальной гвардии приведены в действие, 300 из них уже переброшены на улицы Лос-Анджелеса и близлежащих Парамаунта и Комптона для охраны федерального имущества, пишет NBC.

Еще 500 солдат из 2-го батальона 7-го полка морской пехоты готовы выдвинуться с базы Твентинайн-Палмс в 240 км от Лос-Анджелеса, чтобы оказать поддержку Национальной гвардии, заявили 8 июня в пресс-релизе Северного командования США.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. После массовых арестов мигрантов на улицах Лос-Анджелеса толпа из нескольких сотен протестующих собралась у здания федерального правительства. NBC со ссылкой на власти сообщил о 56 подтвержденных задержаниях за минувшие выходные.

Подробнее об обстановке на улицах Города Ангелов — в материале «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Степан Мельчаков

Фотогалерея

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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