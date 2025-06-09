Трамп назвал ситуацию с беспорядками в Лос-Анджелесе действительно плохой

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что положение на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск. В городе уже размещено 300 солдат Национальной гвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Ситуация в Лос-Анджелесе выглядит действительно плохо. Вводите войска!» — написал господин Трамп.

На данный момент 2 тыс. бойцов калифорнийской Национальной гвардии приведены в действие, 300 из них уже переброшены на улицы Лос-Анджелеса и близлежащих Парамаунта и Комптона для охраны федерального имущества, пишет NBC.

Еще 500 солдат из 2-го батальона 7-го полка морской пехоты готовы выдвинуться с базы Твентинайн-Палмс в 240 км от Лос-Анджелеса, чтобы оказать поддержку Национальной гвардии, заявили 8 июня в пресс-релизе Северного командования США.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. После массовых арестов мигрантов на улицах Лос-Анджелеса толпа из нескольких сотен протестующих собралась у здания федерального правительства. NBC со ссылкой на власти сообщил о 56 подтвержденных задержаниях за минувшие выходные.

Подробнее об обстановке на улицах Города Ангелов — в материале «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Степан Мельчаков