Губернатор Ленобласти Дрозденко осудил атаки на мосты в Брянской и Курской областях

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осудил удары по мирным жителям и транспортной инфраструктуре в Брянской и Курской областях. Об этом руководитель 47-го региона сообщил в своем Telegram-канале 1 июня.

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«От жителей Ленинградской области соболезную семьям, потерявшим близких. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— сказал господин Дрозденко.

Губернатор региона добавил, что террористы являются нелюдями и пытаются не допустить мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также добиться больших и больших жертв.

Отметим, что в ходе теракта в Брянской области на проезжающий поезд «Климов – Москва» обрушился мост. С рельс сошли четыре вагона с локомотивом. Семь человек погибли, 73 пострадали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о налете беспилотников в Оленегорске. БПЛА вылетели из фуры, о погибших и пострадавших в результате инцидента информации нет.

Андрей Маркелов