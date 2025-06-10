Себестоимость строительства складов подорожала на 20% за год

Себестоимость строительства складской недвижимости в мае 2025 года достигла 67,8 тыс. руб. за кв. м, что на 20% выше показателя годичной давности. Однако темпы роста замедляются: с начала года прибавка составила лишь 3%, отмечают в IBC Real Estate и ГК МБМ.

Основными драйверами удорожания стали строительные работы (+23% за год) и материалы (+18%). При этом девелоперы сокращают активность из-за дорогого финансирования и падения спроса – в I полугодии объем сделок с логопарками может снизиться втрое.

Вакансия складских площадей в Москве за год выросла в 4 раза, до 0,8 млн кв. м, а рост арендных ставок замедлился до 4% против 41-55% в 2023-2024 годах. Эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость строительства увеличится не более чем на 5%, а при снижении ключевой ставки рост может и вовсе остановиться.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Логопарки дорого обходятся».