Туристический поток в Севастополе увеличился на 64%

В Севастополе туристический поток увеличился на 64% по сравнению с прошлым годом. С начала 2025-го прибыло около 69,4 тыс. туристов, в 2024-м в период с января по май их было 24,9 тыс., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В период майских праздников загрузка отелей и гостиниц Симферополя составляла 71,6%, сейчас прогноз на лето около 80% — вдвое больше, чем в прошлом году. Для отдыхающих доступно 202 гостиницы — 7 тыс. номеров и более 28 тыс. мест.

Кроме того, по словам Михаила Развожаева, власти готовятся к реализации закона о гостевых домах. В этом году управление туризма сможет проводить контрольные закупки, мониторинги, инспекционные визиты, выездные проверки и обследования, а также запрашивать документы. Новые правила коснутся гостевых домов, включая те, что находятся на территории СНТ.

Сейчас в Севастополе зарегистрировано 20 туристических операторов и 75 турагентств, работают 347 экскурсоводов. За I квартал этого года «Новых Херсонес» посетили около 500 тыс. туристов. Михаил Развожаев распорядился, чтобы шаттлы в музейно-храмовый комплекс от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР работали ежедневно.

В Севастополе туристы могут покататься в велоцентре на «Федюхиных высотах», а также погулять по Большой севастопольской тропе. Кроме того, разработан автомобильный туристический маршрут «Легендарный Севастополь», рассчитанный на четыре дня и три ночи.

Алина Зорина