На новый сезон конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 73 тыс. человек

С момента запуска в 2025 году второго сезона конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 73 тысяч человек. Заявочная кампания завершится 14 сентября. Об этом сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2024 году в конкурсе приняли участие около 600 тысяч человек, в итоге призовые сертификаты получили 32 семейные команды. «Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – большие земельные участки и 8 – оплатили первоначальные взносы... или закрыли ипотеку», — сообщил господин Кириенко.

Он напомнил, что по итогам первого конкурса Владимир Путин поручил сделать проект ежегодным и 27 мая дал старт второму сезону. Тогда глава государства заявил, что подобные соревнования — «это то, что делает семью, и большую семью, модной».

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил, что второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода страны.