Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»
Президент России Владимир Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное». Директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета общества доложил, что по поручению главы государства все готово для нового сезона. Президент согласовал его запуск.
Андрей Бетин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вот, например, конкурс "Это у нас семейное" — получился. Очевидно получился. 600 тыс. людей, по-моему, там (приняли участие в заявочном этапе первого сезона конкурса.— "Ъ"). Это же о чем-то говорит, правда? Получился»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).
Конкурс «Это у нас семейное» существует с 2023 года. В качестве целей заявлены сплочение семей и поддержка традиционных ценностей. Принять участие в проекте может любая семья в составе четырех и более человек. В команде должны быть представители минимум трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 5 до 17 лет. Победители конкурса получат сертификаты номиналом 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, а финалисты смогут отправиться в семейное путешествие по России. Регистрация на конкурс продлится до 27 июля. Очный этап стартует осенью 2025-го — зимой 2026 года.