Президент России Владимир Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное». Директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета общества доложил, что по поручению главы государства все готово для нового сезона. Президент согласовал его запуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бетин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Бетин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вот, например, конкурс "Это у нас семейное" — получился. Очевидно получился. 600 тыс. людей, по-моему, там (приняли участие в заявочном этапе первого сезона конкурса.— "Ъ"). Это же о чем-то говорит, правда? Получился»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Конкурс «Это у нас семейное» существует с 2023 года. В качестве целей заявлены сплочение семей и поддержка традиционных ценностей. Принять участие в проекте может любая семья в составе четырех и более человек. В команде должны быть представители минимум трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 5 до 17 лет. Победители конкурса получат сертификаты номиналом 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, а финалисты смогут отправиться в семейное путешествие по России. Регистрация на конкурс продлится до 27 июля. Очный этап стартует осенью 2025-го — зимой 2026 года.

Екатерина Отрашкевич