Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов завершил карьеру игрока

Защитник воронежского футбольного клуба «Факел» Сергей Брызгалов завершил карьеру игрока, и теперь войдет в тренерский штаб первой команды. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. «Сергей пришел в наш клуб в 2019 году. Он забил пять мячей, проведя за “Факел” 92 матча — именно этот номер красовался на его футболке»,— рассказали в «Факеле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Сегодня также стало известно, что воронежский «Факел» покидает его капитан, полузащитник Ираклий Квеквескири, а также полузащитники Дилан Мертенс, Михаил Щетинин, нападающий Алексей Каштанов, универсальный футболист Александр Ломовицкий, защитник Игорь Калинин и вратарь Александр Беленов.

В минувшие выходные «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в последнем туре РПЛ, финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

О том, как прошел матч воронежской и самарской команд,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова