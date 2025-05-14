Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 12,4% с начала года

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по апрель внутри страны и на экспорт отправлено 167 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), сообщили в пресс-службе СвЖД.

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Лидерами по объемам перевозок стали:

химикаты и сода (44,7 тыс. ДФЭ),

химические и минеральные удобрения (14,4 тыс. ДФЭ);

лесные грузы (12,3 тыс. ДФЭ);

нефть и нефтепродукты (10,7 тыс. ДФЭ);

бумага (8,4 тыс. ДФЭ)

Наибольший рост показали перевозки:

химических и минеральных удобрений (рост в 3,3 раза);

лесных грузов (рост на 3,5%);

черных металлов (рост в 1,6 раза);

строительных грузов (рост в 1,6 раза);

цветных металлов (рост в 1,5 раза).

Всего за четыре месяца в контейнерах перевезено 2,2 млн т различных грузов, что на 14,2% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в январе-марте СвЖД увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было отправлено 124,2 тыс. ДФЭ.

Полина Щуцкая