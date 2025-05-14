Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 12,4% с начала года
Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по апрель внутри страны и на экспорт отправлено 167 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Лидерами по объемам перевозок стали:
- химикаты и сода (44,7 тыс. ДФЭ),
- химические и минеральные удобрения (14,4 тыс. ДФЭ);
- лесные грузы (12,3 тыс. ДФЭ);
- нефть и нефтепродукты (10,7 тыс. ДФЭ);
- бумага (8,4 тыс. ДФЭ)
Наибольший рост показали перевозки:
- химических и минеральных удобрений (рост в 3,3 раза);
- лесных грузов (рост на 3,5%);
- черных металлов (рост в 1,6 раза);
- строительных грузов (рост в 1,6 раза);
- цветных металлов (рост в 1,5 раза).
Всего за четыре месяца в контейнерах перевезено 2,2 млн т различных грузов, что на 14,2% больше, чем в прошлом году.
Напомним, в январе-марте СвЖД увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было отправлено 124,2 тыс. ДФЭ.