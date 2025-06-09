Иностранных студентов из Гарварда могут принять другие университеты

Гарвард ищет варианты помощи своим иностранным студентам, которые были зачислены на предстоящий академический год, но могут не получить въездную визу в США из-за введенного администрацией Дональда Трампа запрета. Как стало известно Financial Times, руководство Гарварда ведет переговоры с другими американскими и международными университетами, чтобы те приняли учащихся на временной основе к себе. В числе тех, к кому уже обратилось руководство Гарварда, упоминаются Университет Чикаго и Лондонская школа бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

В конце мая Дональд Трамп запретил Гарвардскому университету принимать новых иностранных студентов, а в начале июня запретил выдавать въездные визы тем иностранцам, которые едут в США для учебы в Гарварде. Оба запрета, которые президент обосновывал необходимостью борьбы с антисемитизмом в университетах, были временно заблокированы судом.

Другие американские университеты тоже готовятся на случай возможных проблем со въездом и зачислением иностранных студентов. В более выгодном положении оказываются те вузы, у которых есть отделения в других странах, куда можно перенаправить тех студентов, которые не получат американскую визу. В числе таких — Нью-йоркский университет, Северо-Восточный университет и Международная школа бизнеса Хальта.

Гражданам каких стран США запретили и ограничили въезд — в материале «Ъ» «Дональд Трамп обозначил страны нон-грата».

Алена Миклашевская