В Белгородской области за неделю восстановили 313 домов, пострадали 142

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 313 частных домов и квартир, пострадавших при обстрелах. Перечень поврежденных объектов вырос на 142. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю были повреждены три частных дома и шесть квартир, восстановлены четыре объекта ИЖС и шесть квартир. В работе остаются 65 жилых помещений (49 частных домов и 16 квартир).

В Белгородском районе пострадали 30 ИЖС и две квартиры (всего — 32), ремонт завершен в 24 частных домах и шести квартирах (всего — 30). Восстановлению подлежат еще 178 объектов (154 ИЖС и 24 квартиры).

В Валуйском округе разрушения получили три частных дома, восстановлены — 13. Отремонтировать предстоит еще 74 жилпомещения (73 ИЖС и одна квартира).

В Грайворонском округе повреждения установлены в четырех частных домах и восьми квартирах (всего — 12), расписки получены от собственников 14 ИЖС и 16 квартир (всего — 30). Работы требуется завершить еще на 164 объектах (96 частных домов и 68 квартир).

В Шебекинском округе пострадали 57 ИЖС и 29 квартир (всего — 86), восстановлены 80 частных домов и 150 квартир (всего — 230). В работе остаются 2 818 жилых помещений (1 468 ИЖС и 1 350 квартир).

Кроме того, началось восстановление жилья в Краснояружском районе, в котором в середине марта усилились атаки со стороны Украины. «Конечно, это возможно не во всех населенных пунктах. Но наша задача — максимально быстро выполнить работы там, где позволяет оперативная обстановка»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков.

О том, во сколько обойдется восстановление Белгородской области после атак ВСУ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова