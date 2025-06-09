Десять белгородцев пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 34 боеприпасов и 87 беспилотников. В результате пострадали десять человек. Разрушения получили 27 жилых объектов и 13 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, селам Бессоновка, Николаевка, Никольское, Репное, Солохи, Стрелецкое, Таврово, Чайки, Черемошное и хутору Угрим ударили 19 беспилотниками. В селе Никольское пострадали шесть человек, в том числе двое бойцов самообороны и член подразделения «Орлан», которые оказывали помощь мирным жителям. Шестой пострадавший позже самостоятельно обратился в медучреждение. Один из раненых находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Еще один человек получил ранение в районе села Чайки, он отпущен домой. За день в районе повреждения установлены в восьми частных домах, шести автомобилях, трех надворных постройках, соцобъекте, двух коммерческих объектах и линии электропередач (ЛЭП).

В Борисовском районе село Байцуры атаковали FPV-дроном — повреждено частное домовладение.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки и Тулянка ударили девятью БПЛА. В Валуйках повреждены три квартиры в двух МКД, частный дом, легковушка и инфраструктурный объект связи, в селе Борки — автомобиль, в селе Тулянка — инфраструктурный объект водоснабжения.

Над Вейделевским районом ликвидировали два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе по поселкам Красный Пахарь и Малиново, селам Грушевка и Коновалово совершили атаки 13 дронами. В селе Грушевка боец «Орлана» получил ранения при исполнении служебных задач. После оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение. В селе повреждены грузовик и ЛЭП. В поселке Малиново пострадали инфраструктурный объект связи и газопровод.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Безымено, Гора-Подол и Дроновка выпустили девять боеприпасов и два беспилотника. В Грайвороне было повреждено остекление многоквартирного дома.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись обстрелам с помощью 20 боеприпасов и атакам десяти БПЛА. В райцентре в результате удара дронов ранены двое мирных жителей. Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице. Второй, сотрудник местной администрации, продолжает лечение амбулаторно. Разрушения получили три легковушки.

Над Ровеньским районом ликвидировали пять беспилотников. Одно частное домовладение получило значительные повреждения.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпустили пять боеприпасов и 26 дронов. В Шебекине посечено окно в одной из квартир МКД, в селе Новая Таволжанка повреждены двухэтажный МКД, восемь частных домов, надворная постройка и ЛЭП, в селе Ржевка — частный дом и КамАЗ. Ночью в селе Новая Таволжанка из-за удара FPV-дрона загорелась кровля гаража — она потушена. Также поврежден частный дом.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 70 боеприпасов и 78 БПЛА. Пострадали восемь человек, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова