Пять белгородцев пострадали в результате атаки украинских БПЛА

Беспилотники ВСУ дважды атаковали село Никольское Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате пострадали пять человек, включая двух бойцов самообороны и одного из подразделения «Орлан». Удар пришелся на парковку коммерческого объекта. Судя по видео, опубликованных в белгородских Telegram-каналах, речь идет о сети магазинов «Пятерочка».

Троим пострадавшим оказали помощь на месте, но они отказались от госпитализации. Двое других проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода. В результате пожара загорелся легковой автомобиль, однако огонь был быстро потушен. Также осколки повредили еще четыре машины. В здании объекта торговли пострадали кровля, фасад и остекление.

В течение суток в поселке Разумное и хуторе Церковный Белгородского района украинские дроны атаковали грузовые автомобили. Пострадали два водителя.

Анна Швечикова