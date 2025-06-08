В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека, включая бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Чайки Белгородского района ранен мужчина FPV-дроном. Пострадавшего с баротравмой и контузией скорая помощь доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль получил повреждения от осколков. БПЛА в Белгородском районе сбиты и в других населенных пунктах. Обломками беспилотников задеты по одному жилому дому в поселках Майский, Дубовое и Октябрьский. В Майском перебита линия электропередачи и повреждено здание коммерческого объекта. В селе Никольское в результате детонации FPV-дрона в двух частных домах повреждено остекление. В поселке Малиновка дрон сдетонировал о землю — поврежден фасад социального объекта.

Боец «Орлана» получил ранения в селе Грушевка Волоконовского района и обратился в больницу. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Также БПЛА повредил линию электропередачи, но электроснабжение быстро восстановили. В поселке Малиново поврежден газопровод и инфраструктурный объект связи.

В Грайвороне беспилотник атаковал МКД, повредив остекление. В Валуйках от ударов дронов повреждены инфраструктурный объект связи, остекление двух квартир МКД и легковой автомобиль.

В селе Байцуры Борисовского района в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля домовладения.

В городе Шебекино дрон попал в антидроновую сетку и сдетонировал, повредив окно в одной из квартир. В селе Новая Таволжанка обстрелы повредили кровли, остекление и фасады семи частных домов и одного двухэтажного дома. В городе Валуйки дроны повредили объект связи, остекление двух квартир и легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района FPV-дрон повредил кровлю частного дома.

Информация о последствиях уточняется.

Анна Швечикова