Двое белгородцев пострадали при атаке БПЛА в Красной Яруге

Два мирных жителя были ранены при атаке беспилотника ВСУ на райцентр Красная Яруга Белгородской области. Один из них — сотрудник местной администрации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник получил осколочное ранение лица и шеи. Он обратился в больницу, проходит обследование. Второй пострадавший в тяжелом состоянии в Ракитянской центральной райбольнице. Он получил травматическую ампутацию ноги и множественные слепые осколочные ранения.

Повреждены три легковых автомобиля.

Алина Морозова