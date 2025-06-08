ВСУ за сутки атаковали девять белгородских муниципалитетов, восемь человек ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 70 боеприпасов и 78 БПЛА. Пострадали восемь человек, разрушения получили соцобъект, предприятия, 12 жилых домов и минимум 16 транспортных средств, в том числе микроавтобус с людьми. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгород пострадал от падения обломков, в результате чего были повреждены автомобиль, частный дом и заборы двух других домовладений.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Майский, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, Северный, селам Бессоновка, Ближнее, Варваровка, Красное, Красный Октябрь и Репное выпущено семь боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, девять из них были сбиты. В районе поселка Разумное в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести продолжает лечение в больнице. Транспортное средство повреждено. В поселке Политотдельский и поселке Майский повреждены по одному социальному объекту, в поселке Октябрьский повреждены два многоквартирных дома, также огнём уничтожен автомобиль. В селе Красный Октябрь повреждено помещение сельхозпредприятия, в селе Варваровка — линия электропередачи и частное домовладение. В селе Таврово от падения обломков поврежден частный дом. Сегодня утром в хуторе Церковный в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Пострадавшего доставили в больницу, необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено.

В Борисовском районе села Байцуры, Зозули, Красный Куток и Новоалександровка подверглись атакам семи дронов. В селе Новоалександровка от детонации дрона во дворе частного домовладения женщина получила баротравму. Она продолжает лечение амбулаторно. В селе повреждены забор домовладения и три автомобиля. В селе Байцуры поврежден частный дом. Сегодня ночью в селе Новоалександровка в результате атаки FPV-дрона повреждено частное домовладение.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Вериговка и Кукуевка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено два снаряда, и атакам семи дронов, четыре из которых были сбиты и подавлены. Последствия отсутствуют.

В Волоконовском районе поселки Красный Пахарь, Малиново, села Верхние Лубянки, Коновалово и хутора Олейницкий и Старый подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено пять боеприпасов, и атакам девяти беспилотников, четыре из которых сбиты. В районе поселка Красный Пахарь в результате атаки дрона на микроавтобус ранены двое мужчин. Пострадавшие продолжают лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено. Еще трое мирных жителей получили ранения в районе села Верхние Лубянки от ударов дронов по стоянке предприятия. После оказания необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. Повреждены два автобуса. В районе поселка Красный Пахарь повреждена ГАЗель, в селе Коновалово на территории фермерского хозяйства загорелось складское помещение — возгорание ликвидировано. Здание и сельхозтехника получили повреждения.

В Грайворонском округе по селам Дроновка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино в ходе трех обстрелов выпущено 15 боеприпасов и нанесены удары тремя дронами. Последствий не зафиксировано.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 14 обстрелам с применением 40 боеприпасов и атакам девяти дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Новооскольском округе зафиксированы атаки четырех беспилотников самолетного типа, два из которых были сбиты. Повреждены складское помещение и две единицы техники.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 23 беспилотников, из которых 12 были подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены административное здание и грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи и частный дом, в селе Вознесеновка — два частных дома, микроавтобус и легковой автомобиль. Ночью и рано утром от ударов дронов в городе Шебекино и селе Маломихайловка повреждены по одному автомобилю, в селе Вознесеновка — три транспортных средства, два частных дома и надворная постройка, в селе Муром — два частных домовладения.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 117 боеприпасов и 40 БПЛА. Пострадали три человека, ущерб получили жилые дома и транспортные средства.

Анна Швечикова