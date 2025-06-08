МЧС и синоптики предупредили петербуржцев о сильных ливнях в понедельник

В Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. С таким предупреждением к жителям и гостям города на Неве обратились в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 9 июня, на территории Петербурга местами возможны сильные дожди и ливни, отмечается в сообщении ведомства спасателей. Автовладельцев и пешеходов традиционно просят соблюдать особую внимательность во избежание риска возникновения ДТП.

Главный синоптик Петербурга, руководитель Гидрометцентра Александр Колесов, в свою очередь, уточнил, что с юга и юго-запада с территории Белоруссии к городу выходит циклон, и предложил готовиться «к очередному очень мокрому дню». Максимальная температура днем 9 июня будет удерживаться в районе +14…+16 гр. Ветер останется восточным, северо-восточным со скоростью 5-10 м/с, прогнозирует господин Колесов.

«Ъ-СПб» писал, что в начале этой недели в Петербурге объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидавшихся ливней, гроз и града. Однако в тот день их в городе не наблюдалось.

Андрей Цедрик