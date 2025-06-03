«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы, ливня и града
В Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом утром 3 июня предупредили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в городе местами пройдут грозы, ливни, град. Порывы ветра при грозе усилятся до 18 м/с.
Из-за погодной обстановки Смольный объявил «желтый» уровень опасности. Он будет действовать на территории города с 12:00 до 20:00.
Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность во избежание рисков возникновения ДТП.