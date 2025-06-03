«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы, ливня и града

В Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом утром 3 июня предупредили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в городе местами пройдут грозы, ливни, град. Порывы ветра при грозе усилятся до 18 м/с.

Из-за погодной обстановки Смольный объявил «желтый» уровень опасности. Он будет действовать на территории города с 12:00 до 20:00.

Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность во избежание рисков возникновения ДТП.

Андрей Цедрик