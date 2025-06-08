Байкер на мотоцикле BMW погиб, врезавшись в фонарный столб на Репнинской улице

Очередная тяжелая дорожная авария с участием байкера произошла в ночь на 8 июня в Калининском районе Петербурга. Смертельное ДТП случилось в 00:35 на Репнинской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 37-летний водитель за рулем мотоцикла BMW не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в фонарный столб.

В результате ДТП байкер погиб на месте. Его 44-летний пассажир госпитализирован.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело после ДТП с автомобилем Rolls-Royce и байкером на Harley-Davidson в Красносельском районе Петербурга. До того расследование было приостановлено по распоряжению городской прокуратуры.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Следствие настаивает на убийстве».

Андрей Цедрик