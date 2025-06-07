Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпринимателя Илона Маска ждут серьезные последствия, если он начнет финансировать Демпартию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я слишком занят другими делами»,— сказал глава государства NBC News в ответ на вопрос, планирует ли он говорить с бизнесменом в ближайшее время. Господин Трамп допустил, что его дружеские отношения с миллиардером окончены. Президент добавил, что не желает их восстановления. Он обвинил Илона Маска в неуважительном отношении.

Конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался после того, как миллиардер покинул пост главы Департамента эффективности правительства. Он публично раскритиковал продвигаемый республиканцами проект бюджета США и призвал его переделать. Господин Трамп предложил лишить господина Маска госконтрактов.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».

Елизавета Шмакова