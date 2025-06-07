Шишкарев: после ухода из «Черноморца» я из этой тусовки футбольной не выпадаю

Бывший инвестор ФК «Черноморец», миллиардер Сергей Шишкарев планирует продолжить работу с тренером Олегом Василенко в других футбольных клубах. Об этом он сообщил в интервью «ВсеПроСпорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Сережа, смотри — шишка!» Фото: Telegram-канал «Сережа, смотри — шишка!»

По словам господина Шишкарева, он рассматривает предложения от региональных футбольных клубов, начиная от нижегородского «Торпедо», продолжая калининградской «Балтикой», липецким «Металлургом», владивостокским «Динамо», заканчивая столичными клубами.

«То есть после ухода из "Черноморца" я из этой тусовки футбольной не выпадаю»,— цитирует «ВсеПроСпорт».

Накануне, 6 июня, совладелец и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев опубликовал в своем Telegram-канале пост о причинах прекращения сотрудничества и инвестиций в развитие футбольного клуба «Черноморец». В прошедшем сезоне команда из Новороссийска получила право на стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако не смогла получить лицензию из-за несоответствия домашнего стадиона «Центральный» критериям РПЛ. Переговоры с собственниками стадионов «Фишт» и «Краснодар» не принесли желаемого результата.

Алена Воробьева