Шишкарев: после ухода из «Черноморца» я из этой тусовки футбольной не выпадаю
Бывший инвестор ФК «Черноморец», миллиардер Сергей Шишкарев планирует продолжить работу с тренером Олегом Василенко в других футбольных клубах. Об этом он сообщил в интервью «ВсеПроСпорт».
Фото: Telegram-канал «Сережа, смотри — шишка!»
По словам господина Шишкарева, он рассматривает предложения от региональных футбольных клубов, начиная от нижегородского «Торпедо», продолжая калининградской «Балтикой», липецким «Металлургом», владивостокским «Динамо», заканчивая столичными клубами.
«То есть после ухода из "Черноморца" я из этой тусовки футбольной не выпадаю»,— цитирует «ВсеПроСпорт».
Накануне, 6 июня, совладелец и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев опубликовал в своем Telegram-канале пост о причинах прекращения сотрудничества и инвестиций в развитие футбольного клуба «Черноморец». В прошедшем сезоне команда из Новороссийска получила право на стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако не смогла получить лицензию из-за несоответствия домашнего стадиона «Центральный» критериям РПЛ. Переговоры с собственниками стадионов «Фишт» и «Краснодар» не принесли желаемого результата.