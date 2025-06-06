Матч ТВ: Олег Василенко может покинуть пост главного тренера «Черноморца»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» может покинуть свой пост по окончанию сезона. По его словам, в складывающейся ситуации «нужно двигаться дальше». Об этом сообщает Матч ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

По итогам сезона в Первой лиги «Черноморец» занял третью строчку в таблице и попал в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб не получил лицензию «РФС 1» из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям премьер лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.

«Я ни с кем не вел переговоров, потому что у меня действующий контракт. Более того, вчера присылали статьи, где я с Сергеем Шишкаревым обсуждал возможность ухода. Но Сергей Николаевич первым бы узнал об этом, если бы это произошло»,— сообщил главный тренер.

При этом на вопрос корреспондента Матч ТВ, покинет ли менеджер «Черноморец», господин Василенко заявил: «если складывается такая ситуация, значит, нужно двигаться дальше».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Сергей Шишкарев обвинил гендиректора «Черноморца» в попытке повлиять на игру с «Сочи». По словам бизнесмена, действия руководителя носили признаки недобросовестности и были направлены на манипуляцию спортивным исходом встречи, однако игроки команды отказались участвовать в подобных инициативах.