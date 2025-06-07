В Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) считают нужным повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов. Во фракции готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей.

Как уточнил господин Миронов, 40 регионах доходы многодетных семей не учитывают при назначении местных льгот, в остальных — они получают поддержку по нуждаемости. Это, по его мнению, приводит к неравенству прав многодетных граждан.

«Многодетные семьи — основа и надежда нашей демографии. Они не должны ничего доказывать государству, они уже помогли в решении важнейшей для страны задачи, внесли свой вклад в демографический рост»,— сказал «РИА Новости» политик.

24 марта правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. Документ рассчитан до 2036 года, ключевым механизмом станет национальный проект «Семья». Стратегия включает достижение 13 показателей, в том числе рост количества многодетных семей. Более 40 регионов получили дополнительные средства на поддержку рождаемости.

О демографической политике в РФ — в материале «Ъ» «Детей проверят на способность к деторождению».