Более 40 регионов получили дополнительные средства на поддержку рождаемости

Правительство выделило дополнительные средства на программы поддержки рождаемости властям более 40 регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в обращении к участникам заседания коллегии Минтруда.

«В каждом регионе есть и собственные программы по поддержке рождаемости. Все это необходимо для достижения национальной цели, поставленной президентом,— по сохранению населения, повышению благополучия людей»,— сказал господин Мишустин.

Сколько средств и каким регионам они были выделены, премьер-министр не уточнил. 24 марта правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. Документ рассчитан до 2036 года, ключевым механизмом станет национальный проект «Семья». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия включает достижение 13 показателей, в их числе рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также суммарный коэффициент рождаемости.

Полина Мотызлевская