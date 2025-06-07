Главные новости к утру 7 июня

На подлете к Москве сбили пять беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. Об уничтожении БПЛА также заявляли власти Рязанской и Смоленской областей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака Украины на российские аэродромы «дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

В Северной Корее произошел масштабный сбой в работе интернета, пишет Reuters.

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в финал Roland Garros.