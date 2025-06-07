Reuters: в Северной Корее произошел масштабный сбой в работе интернета

В Северной Корее произошел масштабный сбой в работе интернета, сообщил исследователь в области кибербезопасности Джунаде Али Reuters. Не работают в том числе сайты министерства иностранных дел КНДР и Центрального телеграфного агентства.

«В настоящее время в северокорейском интернете наблюдается серьезный сбой, который затрагивает все маршруты, независимо от того, проходят ли они через Китай или Россию»,— сказал Джунаде Али.

Как добавил собеседник агентства, вся интернет-инфраструктура Северной Кореи не отображается в системах, которые отслеживают интернет-активность. Он предположил, что причиной, вероятнее всего, стали внутренние проблемы, а не кибератака.