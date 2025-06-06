Максимальная цена на элитное жилье в Москве за год выросла на 75%

Стоимость самой дорогой квартиры в столице за год увеличилась на 75%, достигнув 3,76 млрд руб., говорится в исследовании «Метриума». В премиальном сегменте цены выросли в 2,8 раза (до 2,18 млрд руб.), в бизнес-классе — на 11% (до 387 млн руб.), в массовом — на 8,1% (до 48 млн руб.).

Основными причинами скачка цен стали дефицит земельных участков в престижных районах, подорожание импортных стройматериалов и высокий спрос со стороны состоятельных покупателей, поясняет директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Рост цен в элитном сегменте продолжится из-за дефицита новых проектов и высокого спроса, считает директор по продажам «Мангазеи» Федор Ушаков. В массовом и бизнес-сегментах динамика будет зависеть от ставки ЦБ и доступности кредитов. Вице-президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов прогнозирует стабилизацию цен, а не дальнейший рост.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогое стало еще дороже».